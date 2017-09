La Florida se prepara para recibir a Irma en un escenario fantasmal

;

Mientras el huracán Irma azotaba Cuba tras dejar 25 muertos en el Caribe y millones de floridanos huían al norte para escapar de su furia, algunos residentes de Miami Beach que se negaron a evacuar paseaban a sus perros y salían a surfear en un escenario fantasmal.

Miami Beach -una turística isla barrera frente a Miami- estaba desierta el sábado, donde ya se levantaba el viento, los negocios playeros estaban tapiados y ya se veían ramas caídas.

En este ambiente fantasmal, sólo se veían algunos residentes tomándose selfis y un puñado de personas en la playa lluviosa. Un aventurero aprovechó la agitación del mar -normalmente plano como una piscina- para correr su windsurf hasta que desapareció en la bruma.

Unos 6,3 millones de habitantes de Florida recibieron la orden de evacuar. Las autoridades alertan de posibles tornados y del peligro de marejadas que pueden superar los 4,5 metros sobre el nivel normal del mar en un estado sin elevaciones geográficas.

Un hombre sin hogar estaba sentado en un banco cercano a la playa, ajeno a los vientos y sin miedo a Irma. "Yo conozco este lugar, vivo aquí. Es mi isla. No la voy a dejar. Ya me iré a alguna parte que no se inunde", dijo Phillip, de 39 años.

Cuando se le preguntó dónde pensaba esconderse de la tormenta, señaló el banco donde estaba sentado.

Scott Abraham, un agente de bienes raíces de cerca de 40 años, estaba en una situación distinta. Vive en un quinto piso frente a la playa y piensa quedarse con su esposa y sus dos hijos.

"Mi esposa odia cuando digo esto, porque parece como que no cuidáramos a nuestros hijos", dijo, riendo. Pero tiene fe en que la tormenta seguirá desviándose hacia el oeste y bajando de categoría.

"Si se inunda todo nos vamos a demorar una semana al menos en volver. No quiero eso. Mi único problema es mi perro, no lo podré sacar a pasear", añadió, señalando a un pequeño Cockapoo blanco llamado Milo.

Las ciudades del sur de Florida declararon toque de queda a partir de la tarde del sábado, entre ellas las ciudades de Miami y Miami Beach, así como el condado de Broward, donde está Fort Lauderdale.

En los cayos del sur de Florida ya sentían los vientos de Irma, degradado a categoría 3 con vientos de 205 Km/hora. Pero el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que se espera que se fortalezca otra vez a categoría 4 cuando su ojo alcance los cayos el domingo por la mañana.

"La tormenta está aquí", dijo el gobernador, Rick Scott. "Y la marejada llega después del viento. No piensen que todo se termina cuando el viento pasa".

En todo el estado hay más de 320 refugios con una población total de más de 54.000 individuos, una cifra que aumenta a lo largo del día, informó el gobernador.

La Guardia Nacional de Florida tiene listas cerca de 30.000 tropas, 4.000 camiones, 100 helicópteros y equipos de evacuación por aire para cuando pase la tormenta.

Ya se reportaban algunos cortes de luz en el estado. La Florida Power and Light -la autoridad eléctrica- dijo que calcula que "4,1 millones de usuarios se quedarán sin electricidad a causa de Irma".

Entretanto, el gobernador Scott renovó el sábado un pedido urgente de al menos 1.000 enfermeros voluntarios para atender los refugios para personas con necesidades especiales, como enfermos y ancianos. Las autoridades mantienen estos refugios cerrados a la prensa.