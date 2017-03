Estudiantes colombianos en Reino Unido sufrirían los efectos del Brexit

*Por Juan Sebastián Trillos

El Reino Unido es uno de los principales destinos para los colombianos que quieren cursar estudios de educación superior. Y mucho más después de que ambos países firmaran un convenio de convalidación de títulos universitarios durante la visita de Estado que el presidente Juan Manuel Santos hizo a Londres en noviembre del año pasado. El propio embajador del Reino Unido en Colombia, Peter Tibber ha respaldado la tesis: la movilidad académica entre las dos naciones continúa incrementando, a pesar del huracán político y económico que enfrenta el pueblo británico luego de aprobar su retiro de la Unión Europea.

Las cifras parecen dar cuenta de ello. A finales del año pasado el British Council le dijo a El Tiempo que más de 1.200 colombianos viajaron al Reino Unido entre 2014 y 2015 para adelantar estudios de educación superior, en épocas donde la palabra ‘Brexit’ todavía no existía. A este número se suman los 911 colombianos seleccionados por Colfuturo entre 2014 y 2016 que escogieron el Reino Unido para cursar una maestría o doctorado. Aunque para ese entonces -2016- ya se rumoraba que los británicos podrían abandonar la UE. Y así lo decidieron.

Sin embargo ¿cuáles fueron los efectos de aquella decisión en los estudiantes colombianos? ¿Qué pasará con aquellos que actualmente se encuentran en el Reino Unido? Semana.com habló con cuatro colombianos que cursan diferentes maestrías en tierras británicas, y aunque mucho se rumora sobre el ‘Brexit’ todos coincidieron en un factor que los ha beneficiado luego del referendo del 23 de junio de 2016: la devaluación de la libra esterlina.

Para Leonardo Corredor, estudiante de maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos en la Universidad de Sheffield, el anuncio de la salida del Reino Unido de la UE ha influido en sus finanzas. “Los anuncios posteriores al Brexit han sido positivos para mí ya que, en resumen, el precio global de la libra esterlina con respecto al dólar ha bajado. Esto implica un aumento en mi poder adquisitivo ya que parte de mi financiación la recibo en dólares”.

Su testimonio coincide con el de Nicolás Oviedo, estudiante de maestría en Desarrollo Económico Local en el London School of Economics (LSE). “Los efectos del Brexit han generado una tasa de cambio baja de la libra esterlina con respecto al dólar y al peso colombiano. Esto me ha permitido contar con más recursos puesto que mi financiación es en pesos y dólares”.

Sin embargo, aunque Ana María Camargo, estudiante de maestría en Comunicación Multicultural en la Universidad de Newcastle, señaló que ha recibido un poco más de libras de las que había presupuestado antes de viajar al Reino Unido –su financiación para estudiar es, principalmente, en dólares– no lo considera como un gran beneficio ya que, para ella, la diferencia entre la libra y el dólar “no ha sido muy significativa”.

Esta misma tesis la respalda Natalia Riveros, estudiante de maestría en Post-War Recovery Studies en la Universidad de York. “En lo único que me ha beneficiado el anuncio del retiro del Reino Unido de la Unión Europea es que pude comprar libras más baratas, ya que recibo un préstamo en dólares para estudiar. De resto no ha tenido gran efecto”.

Luego de que más de 17 millones de británicos respaldaran en las urnas la salida de la Unión Europea, la libra esterlina experimentó una tendencia a la baja con respecto al dólar y al peso colombiano y, posteriormente, elevados niveles de volatilidad. Hace 15 meses un estudiante colombiano pagaba aproximadamente, si transformaba sus libras a pesos, $ 2.960.000 mensuales por arrendar un cuarto en una residencia estudiantil del norte de Londres. Hoy, en marzo de 2017, llega a pagar alrededor de $2.100.000 pesos por la misma habitación. Ese mismo estudiante le podía desembolsar al University College London (UCL) $84.962.000 pesos para cursar una maestría en Historia de la Arquitectura durante el periodo 2015/2016. Pero después de que el Reino Unido aprobara su retiro de la Unión Europea, el mismo estudiante puede llegar a pagar – incluyendo el 22.12% de inflación de la matrícula para el periodo 2016/2017— alrededor de $85.900.000 pesos.

La balanza se inclinaría a su favor si el mismo estudiante viviera actualmente por fuera de la City y se financiara a punta de pesos colombianos. En diciembre de 2015 podía gastar hasta $66.000 pesos por seis pechugas de pollo, un kilo de arroz, una crema dental y un detergente líquido. Nueve meses después de la noticia que el Reino Unido abandonará la UE tiene que pagar aproximadamente $48.000 pesos por aquellos productos.

Pero no todo parece ser tan beneficioso. Expertos consultados por la BBC creen que a largo plazo la libra esterlina se mantendrá por lo menos 10% por debajo de lo que estaba antes del Brexit. Esto significa que, como consecuencia, productos para el hogar, comida, ropa, matrículas universitarias – las famosas tuition-fees-- y arriendos llegarían a ser más costosos en el Reino Unido.

La hipótesis es secundada por Waltraud Schelkle, doctora del Instituto Europeo del London School of Economics (LSE), quien le dijo a este portal que una libra débil significa una mayor inflación. “El Reino Unido ya no es la puerta de entrada a la Unión Europea. Es un lugar menos atractivo para la inversión extranjera. Esto se ve reflejado en la tasa de cambio que seguirá siendo más baja. Y concluyó: “La inflación en el Reino Unido también depende de otras cosas como el alza en el precio de las importaciones”.

Schelkle agregó, además, que no cree que el Brexit beneficie, en el corto plazo, a estudiantes internacionales que no pertenecen a la Unión Europea. Según esta distinguida profesora de origen alemán, aunque el Reino Unido seguirá atrayendo a estudiantes de todo el mundo, la cifra se podría reducir. “Solo veo que de aquí a 10 años el gobierno británico reconozca que la educación superior sea un excelente sector de exportación y quiera atraer más estudiantes internacionales. En ese sentido podrían recibir un trato igual al que hoy reciben los estudiantes que vienen de países miembros de la UE. De resto no veo por qué el Brexit pueda beneficiarlos”.

Otro factor que se podría volver un dolor de cabeza para los estudiantes colombianos en el Reino Unido es, según Corredor, el acceso a oportunidades laborales una vez finalicen sus estudios. “Los requisitos migratorios necesarios para competir por un trabajo se endurecen para quienes no hacen parte – hasta hoy—de la comunidad Europea, efecto que tenderá a recrudecerse en el cercano y mediano plazo”. Es decir, durante y luego del Brexit.

Agrega, a su vez, que lo anterior aplicaría igualmente en caso que quisiera cursar un doctorado debido a que las fuentes de financiamiento para estudiantes extranjeros “se verán reducidas en importante medida”, argumento que choca con las últimas declaraciones del embajador británico en Colombia: “Actualmente el Reino Unido es el socio (país) número uno en investigaciones académicas para Colombia. Mantener este estatus preferencial entre el público estudiantil colombiano sigue siendo nuestro objetivo, y el Brexit probablemente no lo afectará mucho”.

El Reino Unido comenzará su retiro de la Unión Europea a más tardar a finales de mes, como lo ha sugerido la primera ministra británica Theresa May. Para oficializar su salida, deberá convocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, en un proceso que podría tardar dos años según expertos. Fue hace dos meses que May anunció que el país ni siquiera permanecería en el mercado único europeo porque ello significaría no abandonar la Unión Europea como tal. Pasarán alrededor de 24 meses y los bolsillos de los estudiantes colombianos – incluidos en la lista de estudiantes internacionales-- sentirán si estas medidas soplan a su favor.