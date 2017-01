Con Trump desatado, ahora ¿quién podrá inspirarnos?

“Dadme tus cansados, tus pobres, tus masas amontonadas gimiendo por respirar libres, los despreciados de tus congestionadas costas. Enviadme a estos, los desposeídos, basura de la tempestad”. Ese fragmento del famoso poema El nuevo coloso, de Emma Lazarus, se lee en la placa que está en el pedestal de la Estatua de la Libertad, símbolo de Nueva York, la puerta de entrada para millones de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos buscando el sueño americano.

Un espíritu diametralmente opuesto a la más reciente medida del presidente Donald Trump, quien persiste en implementar su orden ejecutiva para prohibir la entrada de refugiados y vetar los visados a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, una medida discriminatoria y contraria a la larga tradición de acogida de Estados Unidos, como recordó la ONU. De ahí que, en medio de la ola de protestas contra esa política migratoria, Barack Obama decidió el martes romper su silencio al acusar al magnate republicano de poner en riesgo los valores estadounidenses.

El contraste con la ola de esperanza que generó la llegada a la Casa Blanca de Obama, hace ocho años, es evidente. En casa y afuera. Trump no sólo aspira a borrar el legado del primer presidente afroamericano, sino que en poco más de una semana ha hecho retroceder décadas la manera como Estados Unidos se relaciona con el mundo. Ha adoptado un rumbo aislacionista en lo político, proteccionista en lo económico y xenófobo en muchos otros campos. Ha entablado peleas a muerte con los mexicanos, la prensa y los ambientalistas. La posición de líder del mundo libre, tradicionalmente otorgada de inmediato a los mandatarios estadounidenses, está vacante.

Aunque los nostálgicos de Obama son legión y hoy se sienten huérfanos, varios líderes extranjeros emergen como representantes de los valores opuestos al magnate republicano.

Justin Trudeau, el rostro progresista de Canadá



El contraste no podía ser más evidente. Mientras Trump cerraba la puerta a los refugiados y buscaba vetar a los inmigrantes musulmanes contra viento y marea, el carismático primer ministro canadiense Justin Trudeau posteaba imágenes suyas recibiendo con los brazos abiertos a una pequeña siria en el aeropuerto de Toronto en 2015. Por cuenta de su política migratoria, Canadá permitió la entrada de casi 40.000 refugiados en ese año.

“Los canadienses le damos la bienvenida a aquellos que huyen de la persecución, el terror o la guerra, independientemente de su fe. La diversidad es nuestra fuerza #WelcomeToCanada”, escribió Trudeau en Twitter el mismo sábado en que crecía el repudio a la orden de Trump.

Casi simultáneamente, el gobierno canadiense anunciaba que ofrecerá residencia temporal a quienes hayan quedado varados en el país por el veto del magnate. ¿Y quién fue el encargado de hacer ese anuncio? El ministro de inmigración, Ahmed Hussen, quien llegó al país como refugiado procedente de Somalia y es un recordatorio de que una de cada cinco personas que habitan Canadá son de origen extranjero.

Mientras los hombres blancos predominan en el equipo de gobierno de Trump con el primer gabinete que no incluye un hispano en 30 años, Trudeau, que se esmera en exhibir el rostro progresista de su país, tiene un gabinete diverso e incluyente. Las diez provincias canadienses están representadas y la mitad de los 30 miembros son mujeres. “Porque estamos en el 2015”, contestó Trudeau, recién elegido, cuando le preguntaron por la paridad de su equipo.

Y es que la diversidad cultural es una de las señas de identidad de Canadá, que surgió a partir de la colonización inglesa y francesa, dos comunidades a las que se fueron sumando otras oleadas de inmigrantes. Aunque la política migratoria tuvo requisitos raciales hasta los años 1960, el país adoptó el multiculturalismo como política de Estado desde 1971, precisamente cuando el primer ministro era el mitificado Pierre Trudeau, el padre de Justin.

Le recomendamos: La imposible tarea de Trump con su muro, vista desde el aire y las cifras



“Canadá no tiene el peso económico ni la influencia geopolítica para reemplazar a Estados Unidos, pero es la décima economía del mundo y sus empresas tienen una participación importante en América Latina”, explica Michael Shifter, de Diálogo Interamericano. Junto a México, el país se ve directamente afectado por la renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte con la que amenaza Trump. “Trudeau puede convertirse en un defensor del liberalismo económico y el multilateralismo en un momento en el que ambos valores parecen estar en retirada en Estados Unidos”, añade Shifter.

Mientras crecen los discursos xenófobos no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, Canadá emerge como un modelo alternativo, abierto al mundo. “La diversidad es nuestra fuerza”, repitió el lunes como un mantra Trudeau, al reafirmar el multiculturalismo del país y su tolerancia religiosa después del ataque a una mezquita en el que murieron seis personas.

Mama Merkel

Nadie mejor que la mujer más poderosa del mundo, de acuerdo con el tradicional listado de Forbes, para plantarle cara a un misógino. Muchos sostienen que la canciller alemana representa la última línea de defensa de los valores liberales ante la amenaza de la ultraderecha y los movimientos populistas en Europa, alentados por la victoria de Trump. De hecho, el reconocido historiador Timothy Garton Ash afirmó que la líder del mundo libre es ahora Ángela Merkel. El propio Obama pareció entregarle el testigo al visitarla en su último viaje al exterior como presidente, y señalarla como “la aliada internacional más cercana”.

Dear Facebook, This Man Is Not a Terrorist: Selfie with Merkel Haunts Refugee - SPIEGEL ... https://t.co/bWW0o9GgmP pic.twitter.com/XMQlAjCtYM