La exfiscal venezolana Luisa Ortega rompió el silencio

Después de la increíble fuga que protagonizó la exfiscal Luisa Ortega a Colombia, comenzó a destapar sus cartas. Este lunes, en una extensa entrevista con La W radio, la exfuncionaria chavista rompió su silencio y habló de Nicolás Maduro, Odebrecht, el empresario barranquillero Alex Saab y la persecución de la que es víctima desde que se puso a en la otra orilla del oficialismo.

"Enfrentarse al Gobierno como lo hice, acarrea muchas consecuencias que estoy padeciendo", fue la primer repuesta que entregó la mujer que por mucho tiempo fue considerada inquisidora por la oposición venezolana, pero que terminó enfrentando al actual régimen que la revocó de la dirigencia del Ministerio Público.

Por primera vez, desde cuando salió en lancha con destino hacia la isla de Aruba y de ahí rumbo a Bogotá, Ortega tomó la palabra. Dice que "ya venía objetando las acciones del Gobierno" y que no tiene "nada que arrepentirse". Por el contario, recordó que es víctima de persecución y que "el fiscal usurpador, ocupa su tiempo en construir expedientes para enjuiciarla a mí y mi familia".

El giro fue radical. Esta abogada de 59 años, rubia, con gafas y siempre vestida de chaqueta y pantalón, era una de las figuras más fieles del chavismo. Fue ella quien impulsó condenas contra los policías acusados por el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2002, y más memorable aún, la de casi 14 años de cárcel que cumple el opositor Leopoldo López por "incitar a la violencia" en protestas de 2014 que dejaron 43 muertos.

Según explicó, la persecución que hay en su contra es para "que nadie más se le ocurra hacer esto". El temor no es menor, por la cercanía que tuvo la abogada con el régimen, conoce de fondo muchos de los movimientos del partido. Es decir, desde el 2007 cuando fue nombrada por primera vez en el cargo con el aval de Chávez.

Por eso fue que durante la entrevista, que duró 35 minutos, dedicó un tiempo para hablar de la corrupción en la que está envuelto el gobierno venezolano, pero de la que poco se ha hablado. Dijo que el presidente Maduro no ha cambiado, sino que "simplemente nunca ha gobernado a Venezuela" y renglón seguido reveló que tanto el mandatario como "Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello están relacionados con el escándalo de Odebrecht".

"Estoy segura de que como en Venezuela no ha sido posible hacer justicia, hay que condenar a los responsables que no le permiten a los ciudadanos comprar los alimentos y los que se han robado los dineros públicos. Es decir, los mismos que están en el Gobierno. Por eso he estado en varios países denunciando esta corrupción, para que puedan ser sancionados por los delitos que han cometido", señaló.

En ese sentido, frente al escándalo que está por estallar en el vecino país, dijo que la denuncia que hizo sobre Alex Saab, tienen que ver "con bolsas de alimentos que son elaboradas en México, que contrata con Venezuela una empresa de Hong Kong y cuyos pagos se hacen -creo- a través de Antigua. Esas empresas donde aparece como socio Alex Saab no tienen que ver con el Estado colombiano, es una persona de nacionalidad colombiana".

A su juicio, en Venezuela "se violaron los procesos de contratación y fue una asignación a dedo. Para otorgar un contrato en mi país, hay que hacerlo a través de un proceso de licitación. Ese proceso se violó. Después, presumimos que hay una organización para delinquir porque funcionarios venezolanos, con particulares, pactaron un contrato fraudulento que generó divisas que se legitimaban a fuera", ese es la investigación que la exfuncionaria está haciendo y en la que presume que hay una vinculación del mandatario venezolano en estas contrataciones.

De las pruebas, Ortega dijo que eso va a ser debatido en el eventual proceso que pueda adelantar el barranquillero en su contra. Igual sostuvo que "esa será una buena oportunidad para mostrar una serie de evidencias".

Frente a Odebrecht dijo que tiene información que vincula al presidente Nicolás Maduro con el escándalo más grande que en este momento une a Suramérica. "Absolutamente tengo toda la evidencia", dijo sin entregar más detalles. "No sólo testimoniales, sino también documentales", agregó y que no quiso ampliar por las amenazas de las que ha sido víctima por parte de algunos representantes del Gobierno.

"Al presidente Nicolás Maduro, que es el primero que lo relaciona, a Diosdado Cabellos, Jorge Rodríguez y otros que cuyos nombres no se me vienen a la memoria pero son dos o tres más", detalló la exfiscal sobre las personas que estarían vinculadas con el caso Odebrech, minutos antes de apartarse de la entrevistas.

Colgó el teléfono minutos después de que Julio Sánchez Cristo le preguntó por Julio Brito, "un hombre que tenía una oficina con Yoconda y que tendría millonarias cuentas en el exterior". En respuesta y antes de apartarse de los micrófonos dijo: "Yoconda González es mi asistente y directora del despacho. A ella le han puesto muchos socios, este es como el cuarto o quinto, es inaudito porque quieren descalificar a todo el entorno que está conmigo".