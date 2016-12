Michelle Obama debe irse a vivir con los gorilas: republicano

Una fuerte controversia se vive en Estados Unidos por cuenta del copresidente de la campaña de Trump en Nueva York, Carl Paladino, un republicano que a lo largo de su vida privada ha hecho declaraciones controvertidas, pero que esta vez parece haber sobrepasado el límite.

Puede leer: Michelle Obama: más popular que su marido

El exfuncionario no le puso filtro a sus palabras y declaró que la saliente primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, debería volver a convertirse en hombre y regresar a Zimbabwe (África), “donde vive cómodamente en una cueva con Maxie, el gorila". Paladino retomó así una de las más ofensivas burlas que han circulado por años contra la primera dama, en las que aseguran que ella es transexual pues habría nacido con sexo masculino.

Le puede interesar: Michelle Obama deja legado contra la obesidad infantil

La declaración fue recogida por Artvoice, un periódico local de circulación semanal de Buffalo que le preguntó a varias figuras de Estados Unidos sobre lo que esperaban para el 2017. En este medio, Paladino también señaló que esperaba ver al presidente muerto por la enfermedad de la vacas locas.



Paladino es un millonario empresario de bienes raíces, quien se presentó a la gobernación de Nueva York en 2010. En las pasada elección presidencial fue copresidente de la campaña de Trump y en todos los círculos sociales se precia de decir que es amigo personal de electro presidente.



Los comentarios del republicano no gustaron ni siquiera en la campaña de Trump al punto que Jessica Ditto, una portavoz del magnate, los calificó de irrespetuosos “y no sirven a ningún lugar en nuestro discurso público", dijo.



Ante la avalancha de cuestionamientos en contra el millonario republicano, el hombre tuvo que dar una nueva declaración en la que lamentó sus palabras. El martes dio a conocer un comunicado. "Jamás tuve la intención de herir a la comunidad minoritaria a la que durante años he intentado ayudar a salir del ciclo de la pobreza en nuestras ciudades interiores. A ella le ofrezco mis disculpas", escribió Paladino.



Sin embargo, Paladino volvió a arremeter en su largo texto contra el presidente, al que llamó "traidor a los valores estadounidenses" y señaló que no renunciará a la junta escolar de Buffalo, que convocó una reunión especial para esta semana a fin de examinar las declaraciones.



"No tengo intención de ceder ante los fanáticos entre mis adversarios. Lo cierto es que no soy racista", agregó.



En la declaración a periodistas Palatino señaló que no esperaba que su comentarios fueran públicos y que estos estaban dirigidos a amigos y lo que sucedió es que tecleó por error "responder" en lugar de "reenviar" en su computadora. Una excusa que no todos creyeron ya que en el comunicado jamás mencionó este hecho.