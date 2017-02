Venezuela reafirma su guerra contra los medios de comunicación

"CNN es un instrumento de guerra. El que se meta con nosotros recibirá la respuesta adecuada".

Con estas palabras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaba la expulsión de la cadena de noticias estadounidense de su país. ¿La razón? Para el mandatario, CNN en Español se convirtió en "un cañón de instigación al odio religioso, racial, político, a la violencia y a la sangre”.

La suspensión de la señal se produjo en respuesta a un reportaje difundido el pasado 6 de febrero por CNN sobre la presunta venta de visas y pasaportes venezolanos en la embajada de Venezuela en Irak, a personas que podrían tener vínculos con el terrorismo.

Tras la difusión del reportaje sobre los pasaportes, Maduro había advertido el pasado domingo que quería a "CNN bien lejos, fuera de Venezuela".

La noticia se esparció rápidamente en los medios de comunicación internacionales. Un día después de la expulsión, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como un "atentado contra la libertad de prensa" la decisión de suspender la señal de la cadena de noticias.

“Es una represalia del gobierno de Venezuela contra los periodistas, parte de su estrategia para proteger y defender el discurso y la verdad oficial", dijo Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Pero esta intimidación no es la primera del gobierno de Maduro hacia los medios de comunicación.

De hecho, CNN es el tercer canal de televisión que la Venezuela bolivariana ha sacado del aire: el primero fue el tradicional canal nacional de señal abierta ‘RCTV‘ en el 2007. El segundo fue el canal de noticias colombiano ‘NTN24‘, transmitido por cable y con sede en Bogotá.

En el caso de RCTV, el entonces presidente Hugo Chávez decidió en el 2007 no renovar una concesión que venía siendo otorgada ininterrumpidamente por más de 50 años. El mandatario sostuvo que la negativa a la renovación se debió a la posición tomada por Radio Caracas Televisión durante el intento de golpe de Estado del 2002.

El caso de RCTV causó controversia en su momento, pero finalmente la decisión de renovar o no recaía en el Gobierno, el cual no estaba en la obligación de hacerlo. No así con NTN24.

De ese modo, y con Nicolás Maduro de presidente, el 12 de febrero del 2014 y por orden expresa del mandatario, el canal salió del aire. El argumento de Maduro fue parecido al de Chávez en su momento: el cubrimiento que se les dio a las numerosas protestas que se presentaron ese año.

Prensa intimidada

La decisión contra CNN en Español se une a varias acciones que el Gobierno venezolano ha llevado a cabo para intimidar a la prensa crítica con las políticas de Chávez y Maduro.

Para el gremio de la prensa se trata de una política de censura contra los medios de comunicación críticos, según denuncias de organizaciones como el Sindicato Nacional de Periodistas, la ONG Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).

De acuerdo con el Ipys, ONG que promueve la libertad de prensa, a partir del 2015 se han presentado 2.294 violaciones a la libertad de prensa en Venezuela.

El cerco, intensificado en los últimos años, ha sacado del aire a cuatro canales de televisión, más de 30 emisoras de radio e incluso ha limitado la importación de papel a periódicos nacionales y regionales que por falta de recursos han tenido que suspender su circulación. El último de ellos fue El Carabobeño de Maracaibo, que dejó de circular como medio impreso tras 83 años de circulación ininterrumpida.

Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), recordó que durante el año pasado la organización recopiló 41 alertas a la libertad de expresión relacionadas con la escasez de papel.

Y aunque las redes sociales e internet parezcan una vía de escape, también hay restricciones. En Venezuela se han bloqueado las páginas de los medios censurados, como NTN24 y el portal argentino Infobae, este último por haber publicado una foto del diputado Robert Serra en la morgue luego de ser asesinado.



Estas acciones del gobierno de Maduro hicieron que Venezuela por primera vez fuese considerado un país “no libre” y se une a China, Ecuador, Irán, Cuba, Turquía y Rusia como uno de los países en donde la libertad de expresión es inexistente.