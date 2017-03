Notas de mundo

Desunión en el Reino británico

La Cámara de los Comunes aprobó la ley del brexit, lo que le da luz verde a la primera ministra Theresa May para iniciar formalmente las negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Ello bastó para abrirles el apetito a las fuerzas independentistas en Escocia, pues la primera ministra Nicola Sturgeon llamó a un segundo referendo de independencia entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019. La dirigente alega que, al contrario de los ingleses, los escoceses votaron por permanecer en la Unión Europea, por lo que no quiere dejar el mercado común ni renunciar a su política de inmigración de puertas abiertas. Sin embargo, aseguró que “el gobierno de Reino Unido no ha cedido una pulgada para alcanzar un acuerdo” frente a estas peticiones. Por su parte, May acusó a Sturgeon de jugar con el futuro de su país y de “causar gran incertidumbre económica en el peor momento posible”. Así, aunque no es claro si Londres bloqueará la iniciativa de un segundo referendo escocés, May aseguró que una nueva votación solo sería posible una vez se haya ratificado la salida de la Unión Europea. Por otro lado, la ola independentista que empezó en Edimburgo ya se replicó en Irlanda del Norte, país en el que las fuerzas nacionalistas anunciaron que llamarán a un referendo para reunificarse con la República de Irlanda. Con ataques en todos los frentes, May deberá enfrentar las duras negociaciones del brexit en medio de la división profunda que aqueja a Reino Unido.

¿Crimen de Estado en Guatemala?

Crece la indignación por el caso de las 40 niñas muertas en un incendio en el hogar de menores Virgen de la Asunción en Guatemala. La versión oficial indica que las niñas prendieron fuego a unas colchonetas como protesta por los abusos a los que eran sometidas en el hogar. Tres funcionarios de la Secretaría de Bienestar fueron destituidos y arrestados por homicidio culposo, ya que se confirmó que las menores estaban bajo llave en un salón de clases cuando se produjo el incendio. Antes de la tragedia, colectivos de derechos humanos y organizaciones internacionales habían denunciado el hacinamiento y los casos de abuso sexual dentro de este tipo de instituciones. Por lo tanto, después de la tragedia cientos de manifestantes condenaron la negligencia del Estado y responsabilizaron al gobierno de Jimmy Morales por el episodio. Frente a la presión de la opinión pública, Morales tuvo que pedir la ayuda del FBI para esclarecer los hechos.

Escalofriante hallazgo en México

Activistas descubrieron una fosa común en las afueras de la ciudad de Veracruz, en la que se hallaron 250 calaveras y 14.000 restos óseos. El fiscal del estado del mismo nombre, Jorge Winckler, afirmó que los carteles de la droga han asesinado a cientos de personas y desaparecido sus cuerpos con la indiferencia de las autoridades. En efecto, la ciudad es territorio de disputa entre los grupos criminales de los Zetas y el cartel de Jalisco Nueva Generación. Winckler también advirtió que todavía no termina la búsqueda de cuerpos, por lo que al finalizar las excavaciones Veracruz podría convertirse en la fosa común más grande del mundo. Para colmo, dado que el exgobernador de Veracruz Javier Duarte malversó buena parte de los fondos para la investigación criminal del e stado, los recursos para realizar pruebas de ADN a los cadáveres son escasos.

La generación perdida de Siria

Según un reporte de Unicef, 2016 fue el peor año del conflicto para los niños de Siria, ya que al menos 652 fueron asesinados y 850 reclutados, y el 66 por ciento de los menores trabaja para apoyar económicamente a sus familias. Por si fuera poco, se calcula que 2,8 millones de niños viven en áreas de difícil acceso, incluyendo a 280.000 menores en zonas de fuego cruzado que no reciben ningún tipo de ayuda humanitaria. Igualmente, el informe determinó que más del 70 por ciento de los niños sirios entrevistados sufren de estrés postraumático o secuelas de la guerra. Con ello, Juliette Touma, vocera de Unicef, afirmó que es necesario “brindar asistencia a los niños sirios donde quiera que se encuentren, en países vecinos o en Europa, para que puedan volver a casa y reconstruir sus vidas”.

La Cifra

24millones

Es el número de estadounidenses que perderían su seguro médico con el plan de salud diseñado por el Partido Republicano para reemplazar al Obamacare, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.