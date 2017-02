Los coletazos del escándalo de Odebrecht en Perú

Odebrecht, envuelta en el escándalo "Lava Jato" de pago de sobornos a cambio de obras públicas en Brasil y otros países de Latinoamérica, ha admitido que desembolsó 29 millones de dólares en coimas en Perú, entre el 2005 y el 2014. De ese dinero, al menos 11 millones de dólares habrían ido a parar a las arcas de Alejandro Toledo, presidente de Perú del 2001 al 2006.

Su gobierno está enlodado pues se estima que recibió en total 20 millones de dólares en sobornos de parte de la firma brasileña para ganar la licitación de la carretera interoceánica que une a Brasil y Perú.

Según las declaraciones de un ejecutivo de Odebrecht a la Fiscalía, el dinero se depositó en las cuentas del empresario peruano-israelí Josef Maiman, amigo de Toledo.

"Si todo esto es cierto, es una gran vergüenza, una traición a Perú y una falta de respeto a sus colegas que tanto nos esforzamos en hacer un buen gobierno", dijo Pedro Pablo Kuczynski, presidente del país a la W Radio.

Orden de captura inminente

Fuentes de la Fiscalía informaron a la AFP que una orden de captura contra Toledo era inminente debido a los testimonios de lo acusan directamente, y se emitiría a inicios de esta semana.

"Realmente yo creo que es muy lamentable esto, él debe ponerse a derecho y regresar a Perú y contestar lo que le va a preguntar la Fiscalía", sostuvo el presidente sobre Toledo.

Kuczynski, quien fue primer ministro y ministro de Economía durante el mandato de Toledo, dijo que de haber "percibido" cualquier acto de corrupción, se habría alejado del Ejecutivo.

Toledo se ha declarado víctima de una persecución política. En una entrevista al diario El Comercio negó "rotundamente" haber recibido dinero ilícito y aseguró que nada tiene que ver con lo hallado en las cuentas de su amigo Maiman.

El expresidente se encontraría en Europa, según publicaciones en Facebook hechas por su esposa, Eliane Karp, quien respondió el domingo los comentarios de Kuczynski.

"Qué vergüenza PPK (acrónimo del presidente), tú que tantos negocios y lobbies has hecho. No me hagas hablar because I know what you did last time (porque yo sé lo que hiciste la última vez)", escribió la exprimera dama en Facebook.

La madrugada del sábado un grupo de fiscales allanó la casa del exmandatario, de donde se llevaron dos cajas fuertes, dos cajas con sobre lacrados y videos, en busca de información sobre el caso.

Hasta el momento en Perú hay cuatro detenidos por el caso, entre ellos un ex viceministro de Comunicaciones del gobierno de García, acusado de recibir dos millones de dólares para beneficiar a Odebrecht con la construcción de la línea 1 del Metro de Lima.

Rabia popular

Tras dos semanas de violentas manifestaciones, en Perú fue suprimido un peaje en una autopista del norte de Lima construida por Odebrecht.

Decenas de miles de personas marcharon a su vez por calles de Santo Domingo para reclamar el fin de la impunidad de funcionarios de gobierno y dirigentes locales de esta megaempresa.

Odebrecht sancionada

Autoridades de Ecuador, Panamá y República Dominicana decidieron no tener en cuenta a esta constructora en futuros llamados a licitación y prohibir que se le adjudiquen de manera directa obras públicas y contratos.

La compañía aceptó pagar una multa de 3.500 millones de dólares en Brasil, Estados Unidos y Suiza, y se comprometió a abonar otras fuertes sumas (59 millones de dólares en Panamá, 189 millones en República Dominicana) por concepto de indemnizaciones.

Odebrecht registró un volumen de negocios de 39.119 millones de dólares en el 2015, según los últimos resultados publicados.