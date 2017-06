El trágico desenlace del estadonidense que llegó en coma desde Corea

La dramática historia de un estadounidense que se fue a pasar vacaciones a Corea y llegó en estado de coma, acaba de terminar con un trágico final.

"Es nuestro triste deber reportar que nuestro hijo, Otto Warmbier, ha completado su viaje a casa. Rodeado de su amorosa familia, Otto ha fallecido hoy a las 2:20 p.m". Con este mensaje la familia Warmbier confirmó este lunes la muerte del joven estudiante prodigio que concentró la atención de todos los medios de comunicación estadounidenses.

Su muerte se produce menos de seis días después de haber logrado regresar a Estados Unidos; había pasado 18 meses encarcelado en Corea del Norte. Su estado de salud era crítico y los médicos aún desconocen las causas del daño cerebral severo que presentaba cuando piso suelo norteamericano.

La triste historia de Warmbier comenzó en el 2015 cuando vio una publicidad de viajes a Corea del Norte. "Este es el viaje que tus padres no quieres que hagas", decía el volante que lo llevó a emprender un difícil camino del que ya no se pudo levantar. En ese momento Warmbier estudiaba comercio y economía en la Universidad de Virginia y soñaba con trabajar en la banca de inversión.

El viaje organizado por la compañía Young Pioneer Tours duraba cinco días y su propósito era celebrar la llegada del 2016 en Pyongyang. Según lo reconstruye la BBC, el viaje transcurrió con normalidad.

El 2 de enero del 2016, Warmbier fue detenido por las autoridades Norcoreanas en al aeropuerto internacional de Pyongyang. Wermbier era acusado de haber robado un afiche de publicidad política en el hotel donde se encontraba. Las autoridades publicaron un video de 18 segundos en el que la cara del ladrón no era visible como prueba, sin embargo, fue condenado a 15 años de prisión.

La revista TIME relata cómo en una rueda de prensa el 29 de febrero del 2016, Warmbier confesó entre lágrimas el robó del afiche. Dijo que intentó tomarlo para una conocida que lo quería colgar en la pared de su iglesia como una especie de trofeo.



En Corea del Norte esto es suficiente para enfrentar un cargo por subversión. Según lo registró The New York Times, Warmbier declaró que le habían ofrecido un auto usado por un valor apróximado de US$ 10.000 si podía conseguir el afiche o la suma de US$ 200.000 si era detenido y no regresaba a casa. En la declaración, el joven habría explicado que aceptó el trato porque su familia estaba sufriendo "severas dificultadas económicas". En el juicio a finales de marzo fue condenado a 15 años de prisión y de trabajos forzados por crímenes contra el Estado.

"Mi objetivo era dañar la motivación y la ética de trabajo del pueblo coreano", explicó el estudiante en la confesión" Foto: AFP

La información sobre el estado de Warmbier durante su condena en Corea del Norte fue muy poca. Según The New York Times, el gobierno le negó las visitas por más de un año a los oficiales consulares de Suecia, quienes actúan como interlocutores entre Washington y Pyongyang.

El mes pasado, según reporta el diario estadounidense, representantes de Corea del Norte pidieron una reunión de emergencia con sus homólogos, en la cual informaron que el estudiante de 23 años estaba en coma. La explicación que dieron en ese momento fue que Warmbier quedó inconsciente después de contraer bolutismo (un mal causado por una bacteria) y tomar una pastilla para dormir. El presidente Donald Trump envió un delegado del Departamento de Estado y un equipo médico a Pyongyang con el único fin de regresar a Warmbier de inmediato a su casa.

Warmbier llegó el martes 13 al aeropuerto regional de Lunken, en Cincinnati. Foto: AP

Según The New York Times, su liberación responde a negociaciones secretas entre funcionarios estadounidenses y el gobierno en Pyongyang, que se desarrollaron a medida que aumentaban las tensiones sobre el programa nuclear de Corea del Norte. Warmbier aterrizó en los Estados Unidos el martes 13 de mayo e inmediatamente fue examinado por médicos que le encontraron un daño cerebral severo; no tenía rastro de maltrato físico. Luego de examinarlo, los médicos desmintieron la versión oficial de Corea del Norte sobre la causa de su estado, aunque no pudieron dar con el origen exacto.

En la tarde del domingo, la familia de Warmbier puso punto final a la trágica historia con el mensaje emitido a través de un comunicado: "En un momento como este sería fácil enfocarnos en todo lo que perdimos. El tiempo futuro que no pasaremos con un hombre cálido, comprometido y brillante cuya curiosidad y entusiasmo por la vida no conocía barreras. Pero escogemos enfocarnos en el tiempo que nos fue dado con esta persona extraordinaria".