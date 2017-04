Así es el primer retrato oficial de Melania Trump

La Casa Blanca divulgó este lunes el primer retrato oficial de Melania Trump como primera dama de EE.UU., tomado en la residencia presidencial y en la que, junto a una breve biografía, la ex modelo eslovena aparece vestida de negro y con el pelo suelto.

"Me siento honrada de servir en el papel de primera dama y espero trabajar en nombre del pueblo estadounidense en los próximos años", explicó la esposa del presidente Donald Trump en un escueto comunicado difundido por la Casa Blanca.

En el comunicado hay un enlace al retrato oficial de Melania Trump, tomado en la Casa Blanca y que aparece ya en la página web de la residencia presidencial.

