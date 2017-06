¿Qué dicen los familiares de Salman Abedi, el británico acusado del ataque en Manchester?

;

Algunos lo recuerdan como un buen futbolista, seguidor del Manchester United, y usuario de marihuana. Otros hablan de "su mirada asesina" y sus "opiniones extremistas".

Cada vez se van conociendo más detalles de quién era Salman Abedi, el supuesto responsable del letal ataque en Manchester el lunes que dejó 22 muertos y más de 60 heridos.

Lo que se desprende de las opiniones de quienes lo conocieron es que el joven creció dividido entre la cultura de clase media de Inglaterra y el caos de Libia, el país donde nacieron sus padres.

Su hermana, Jomana, de 18 años, le dijo al diario Wall Street Journal que estaba sorprendida por el ataque y que pensaba que Salman se había visto impulsado por lo que veía como injusticias.

"Creo que vio a niños, niños musulmanes, muriendo en todas partes. Y quería venganza", dijo la joven.

"Vio los explosivos que Estados Unidos ha hecho caer sobre los niños en Siria, y él quería venganza".

"Sumamente religiosos"

La familia Abedi vivió en varias direcciones en Manchester, que es hogar de una de las mayores comunidades de expatriados libios en Reino Unido.

Un amigo de la familia, que describió a los Abedi como "sumamente religiosos", le contó al diario Daily Telegraph que los padres regresaron el año pasado a vivir a Libia pero dejaron en Manchester a Salman y su hermano mayor, Ismail.

"Hace tiempo que no viven aquí. Distinta gente viene y va", le comentó al periódico Alan Kinsey, quien vive frente a la casa donde habitaban los Abedi.

Frances Kinsey, su esposa, agregó que no veía a la familia desde finales del año pasado y que había observado a uno o dos hombres jóvenes viviendo en la propiedad.

Fawaz Haffar, miembro del Centro Islámico de Manchester, la mezquita de Disdsbury, le dijo a la agencia Press Association (PA) que se piensa que Abedi había asistido al templo.

Según Haffar, el padre de Abedi solía llevar a cabo el llamado a oraciones de la mezquita y uno de sus hermanos había sido voluntario en el centro.

Otros vecinos cuentan que la familia colocaba en la casa una bandera libia en determinadas ocasiones del año.

Además de Islamil, de 23 años, y Jomana, Salman tenía un hermano menor Hasham, de 20.

Un amigo de la familia le contó al Wall Street Journal, que en 2011, siendo un adolescente, Salman viajó a Libia con su padre para combatir en la Brigada de Trípoli, una unidad militar que peleaba para derrocar el régimen de Muammar Gaddafi.

Era la época de la llamada Primavera Árabe, las manifestaciones populares que se extendieron por el norte de África y Medio Oriente.

El amigo cuenta que Salman y su madre regresaron a Reino Unido en 2014 y el joven se inscribió en la Universidad de Salford, Manchester, para estudiar administración de empresas. Pero un año después abandonó los estudios.

Según su hermana, Jomana, cuando Salman regresó a Manchester, tenía acumulada una fuerte indignación y por distintas razones declaró que quería venganza.

"De dónde salió (esa indignación) quedará entre él y Dios", aseguró Jomana.

Quienes lo conocieron afirman que entonces Salman era una persona "cambiada" con opiniones radicales y extremistas.

Algunos medios británicos aseguran que Salman se vio muy afectado por el asesinato, el año pasado, de su amigo Abdul Wahab Hafidah, de 18 años, nacido en Manchester y de ascendencia libia.

El joven fue apuñalado y atropellado en Manchester en lo que Salman consideró era un crimen de odio, según cuenta un amigo de la familia.

El amigo le dijo al Wall Street Journal que Abedi estaba indignado por lo que consideraba "el maltrato" de los musulmanes en este país.

Actualmente seis jóvenes y un adolescente de 15 años están sometidos a juicio en Manchester acusados de asesinato en relación con el hecho.

"Recuerdo a Salman durante el funeral (de Abdul Wahad) jurando venganza", señaló el amigo de la familia.

Otros describen la "mirada asesina" de Salman.

Akram Ramadan, quien era vecino del hermano de Abedi, le contó a la BBC cómo en una ocasión, Salman se enfrentó a un imán que hablaba en una mezquita condenando la violencia terrorista.

"El imán estaba informando a la gente que Estado Islámico, Daesh o como se le llame, y cualquier otro grupo terrorista están dañando al Islam y están dañando a la humanidad. Ellos están en contra de los seres humanos", aseguró Ramadan.

"Entonces Abedi miró directamente a los ojos del imán y lo vio de forma realmente mala, realmente amenazante", agrega.

Asimismo, han surgido informes de que hace cinco años dos personas que conocieron a Abedi en la universidad lo reportaron, por separado, a la policía debido a sus opiniones extremistas.

Actualmente los servicios de seguridad británicos están investigando cuáles eran las conexiones de Abedi con grupos extremistas como el autodenominado Estado Islámico, que se hizo responsable del ataque.

Hasta ahora han sido detenidos ocho hombres en relación con el ataque, incluidos Ismail, su hermano mayor.

Mientras tanto en Libia, su padre, Ramadan Abedi, también ha estado hablando con los medios sobre su hijo,.

En una entrevista con la agencia Reuters (poco antes de ser detenido por en Libia), Ramadan aseguró que había hablado con Salman hacía unos cinco días y que "todo estaba normal".

"El día después del ataque vi en las noticias que Salman era el sospechoso", cuenta Ramadan.

"Nunca, nunca me lo hubiera esperado. De hecho, me dijo que iba a ir a Umrah (un peregrinaje a la Meca, Arabia Saudita), que había conseguido una oferta especial".

"Salman estudiaba en el Northenden College, en el sur de Manchester, y no tenía ningún problema, había terminado los dos años previos con calificaciones altas. Hablé con él hace cinco días y no había nada mal, todo era normal".

Y Ramadan Abedi agrega: "Salman no pertenece a ninguna organización. Yo sé que no pertenece a ninguna. No había nada oculto porque yo tenía conversaciones abiertas con él sobre cualquier cosa que quisiera saber".

"Estoy seguro de que Salman no llevó a cabo un acto semejante, hay otras manos detrás de esto".

Ramadan Abedi le dijo también a Reuters que su hijo "no había viajado a Siria", que él había revisado sus pasaportes y "no había nada en éstos".

La policía británica está ahora tratando de establecer si el atacante recibió entrenamiento en algún campamento yihadista en Libia o Siria.

Algunos medios informaron el miércoles que Abedi tenía vínculos con Raphael Hostey, quien estudiaba diseño gráfico en la Universidad John Moores de Liverpool, Inglaterra, y se convirtió en reclutador del autodenominado Estado Islámico en Siria.

Hostey murió el año pasado en un ataque con dron en Siria.