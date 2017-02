Régimen de partido único en Venezuela

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ordenó renovar las nóminas de los partidos políticos que no hayan participado en los últimos dos procesos electorales o que no hayan obtenido el 1 por ciento de los votos en la mitad de las circunscripciones regionales. Sin embargo, en la práctica los plazos establecidos para volver a registrar a los militantes de 59 organizaciones políticas son imposibles de cumplir. En efecto, los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteraron que este obstáculo burocrático es una estrategia para que la oposición no pueda participar en las elecciones regionales aplazadas para este año, ni en los comicios presidenciales de 2018. Con ello, los líderes de la Mesa afirmaron que Nicolás Maduro busca que el chavismo pueda “ganar cualquier elección futura, no porque tengan más votos, que ya saben que no los tienen, sino por armar de manera fraudulenta unas elecciones sin contendores”. Además, agregaron que Venezuela no puede convertirse ni en Cuba ni en Nicaragua, países en los que según la MUD, los ciudadanos pueden “votar, pero no elegir”. Igualmente, los líderes de la oposición recordaron que algunos movimientos políticos oficialistas, como el Partido Comunista o el Partido Redes, también pueden verse perjudicados, por lo que la maniobra va en contra de la institucionalidad venezolana en su conjunto. En consecuencia, hicieron un llamado para la intervención de la comunidad internacional, y advirtieron que el cierre de la vía democrática en Venezuela significa poner a todo el país al borde de una “confrontación abierta” que tendría efectos en toda la región.