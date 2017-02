Renuncia el consejero de seguridad de Trump por su relación con Rusia

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Flynn, renunció a su cargo el lunes tras reportes de que informó erróneamente a funcionarios del gobierno de Donald Trump sobre sus contactos con el embajador de Rusia en el país, semanas antes de la investidura del nuevo presidente.

Para explicar este suceso, el general retirado Flynn no logró explicar el contenido de sus charlas con el diplomático Sergei Kislyak, llegando incluso a perjudicar al vicepresidente Mike Pence. Por su parte, los congresistas demócratas ejercieron gran presión y reclamaban que Flynn dimitiera o fuera despedido por "haber puesto en riesgo la seguridad nacional".

La polémica estalló en el mes de enero cuando salió a la luz que Flynn había conversado con Kislyak, pero el ahora consejero negó entonces haber abordado el tema de las sanciones que la administración Obama interpuso el 29 de diciembre a cuatro ciudadanos rusos, cinco empresas y 35 diplomáticos luego de que se conociera que Rusia había intervenido en las elecciones estadounidenses.

En un primer momento, Flynn dijo a los asesores de Trump que no había discutido las sanciones con el enviado de Moscú. Al parecer, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, confió en la información que le ofreció y el 15 de enero, cinco días antes de la toma de posesión, Pence apareció en varios programas de televisión para defender a Flynn y reiterar que no hizo mención a la cuestión de las penalidades a Rusia en su charla con el diplomático ruso.

Sin embargo, días mas tarde el mismo Flynn se contradijo y afirmó más tarde a funcionarios de la Casa Blanca que podría haber abordado el tema con el máximo diplomático ruso en el país.

Pero el diario The Washington Post y el The New York Times informaron el viernes pasado que los servicios de inteligencia descubrieron que Flynn pidió al embajador ruso no reaccionar de forma desproporcionada porque la administración Trump podría revisar las sanciones cuando llegara a la Casa Blanca.

El general retirado aseguró no recordar si habló de ellas, pero desde entonces ningún miembro del entorno de Trump se ha pronunciado, ni siquiera el propio presidente, tan activo en las redes sociales.

Flynn fue uno de los primeros asesores de Trump en su campaña presidencial, pero su cargo en la Casa Blanca no logró el apoyo unánime. La marcha del asesor apenas un mes después de la toma de posesión de Trump supone un extraordinario y temprano revés para el equipo de asesores del presidente. Flynn fue un fiel apoyo de Trump durante la campaña, pero sus vínculos con Rusia causaron preocupación entre otros altos asesores de su partido.

*Con información de AP y AFP