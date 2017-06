Para dar la visa de EE. UU. podrán revisar redes sociales

Cada cambio en el proceso de obtención de la visa estadounidense es mirado con lupa. No es un secreto que el presidente Donald Trump tiene como objetivo el endurecimiento de las políticas migratorias del país. Sin embargo, lo que meses antes era una mera posibilidad se ha convertido en un documento real. Según medios estadounidenses fueron aprobados nuevos requisitos para visados por la Oficina de Gestión y Presupuesto el pasado 23 de mayo. Entre los aspectos que más preocupan está la posibilidad de que sean revisadas las redes sociales de los solicitantes.

Los aspirantes se verían enfrentados a un nuevo cuestionario mucho más complejo. Si la autoridad migratoria les solicita la información, las personas deberán dar el historial de sus redes sociales y correos electrónicos, historial de viajes, direcciones de los lugares donde ha vivido, números de teléfono y contactos. En definitiva revelarán su vida privada y darán toda la información biográfica de los últimos 15 años.

Así las cosas, los funcionarios solicitarán la información adicional cuando determinen que "esa información es necesaria para confirmar la identidad o para conducir investigaciones más rigurosas de seguridad nacional", dijo el miércoles un funcionario del Departamento de Estado.

Duras críticas

La organización Human Rights Watch sabía desde antes del 23 de mayo, día en que fueron avalados los requisitos, que se estaba cocinando la idea. Por eso, dirigieron sus comentarios formalmente al Departamento de Estado de EE. UU. advirtiendo las debilidades y los peligros de la propuesta.

La idea de recolectar información de los aspirantes de 15 años atrás les parece que tomaría demasiado tiempo y sería "potencialmente imposible de cumplir". Además, para HRW la verificación de semejante volumen de información requeriría una logística dispendiosa, eso sin contar la dificultad que representa para el aspirante compilar los documentos de soporte con todos los detalles de sus viajes, por ejemplo.

“Incluso una Investigación de Antecedentes de Alcance Único se remonta a sólo 10 años para información sobre finanzas, educación y actividades profesionales, planteando dudas sobre la necesidad de 15 años de información”, advierte la organización.

La intromisión en las redes sociales de los aspirantes no solo les parece una violación a la privacidad sino un requerimiento “ambiguo”, pues el término social media no está definido y su espectro podría ser muy amplio y cobijar no solo Facebook, Twitter e Instagram, sino blogs u otras plataformas.

Además, HRW asegura que si el objetivo es evitar el terrorismo esto no lo harán escudriñando en las redes sociales. La razón, explican, es de sentido común. “Es dudoso que una persona que promueva el terrorismo en línea revele información sobre esto en su perfil de sus redes sociales, evitará las publicaciones que podrían plantear preocupaciones a los ojos de los funcionarios consulares”.

Estas no son las únicas críticas que se han hecho. “La Oficina de Gestión y Presupuesto otorgó la aprobación de emergencia para las nuevas preguntas durante seis meses, en lugar de los tres años habituales”, cuestionó The Huffington Post.

Con los nuevos requisitos las autoridades escudriñarían en lugares recónditos de la vida de los solicitantes, incluso de momentos que ni ellos mismos recuerdan, un post en Facebook de determinada época que puede o no coincidir con quien es o lo que piensa en la actualidad, por ejemplo.