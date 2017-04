Explosión en el metro de San Petersburgo deja al menos 10 muertos

Las autoridades rusas cerraron el metro de San Petersburgo tras el atentado terrorista con bomba que dejó al menos 10 muertos y decenas de heridos, según informó la administración del metropolitano de la antigua capital zarista.

"A las 15:40 todas las estaciones del metro de San Petersburgo han sido cerradas tanto para entrar como para salir", señaló la fuente.

.@WarfareWW @RobPulseNews VIDEO: Bystanders attempt to rescue those trapped after St. Petersburg blast - @RTVi pic.twitter.com/3fDeYkcfvF