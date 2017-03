Tropieza la oposición en Ecuador

En una reñida primera vuelta, el oficialismo se quedó a medio punto porcentual de asegurarse la Presidencia de Ecuador. Por lo tanto, habrá una segunda ronda el 2 de abril en la que se enfrentarán Lenín Moreno, candidato del correísmo, y el banquero Guillermo Lasso. Moreno, del movimiento Alianza País, fue vicepresidente de Rafael Correa y se espera que le dé continuidad a los planes sociales del mandatario. Por su parte, Lasso es el candidato del Movimiento Creo y el representante de la oposición en la segunda ronda; prometió abrir los mercados y restaurar la división de poderes y es visto como el polo opuesto del proyecto de Correa.

Aunque Lasso lideró la mayoría de los sondeos después de la primera vuelta, hoy las cuatro firmas encuestadoras más importantes de Ecuador le dan la victoria a Moreno, si bien difieren en el margen de diferencia. Por ejemplo, la última encuesta de Cedatos, firma a la que Correa calificó de “fraudulenta”, predijo que Moreno obtendría el 45,7 por ciento de los sufragios válidos, mientras que Lasso se quedaría con el 41,5 por ciento de los votos. Este cambio de tendencia se explica parcialmente porque al candidato oficialista le ha funcionado la táctica de desprenderse de la sombra de Correa, que enfrenta un notorio desgaste después de diez años en el poder. Después de la primera vuelta, Moreno se comprometió con los sectores que no ven con buenos ojos la beligerancia del presidente a abrir un diálogo y reformar la restrictiva ley de comunicaciones que promulgó el mandatario.

Puede ver: ¿Quién ganará la segunda vuelta en Ecuador: Lenín Moreno o Guillermo Lasso?

Además, la división de la oposición favorece una vez más al oficialismo, ya que si bien se esperaba que todos los sectores opositores hicieran frente común para respaldar a Lasso, su apoyo se ha resquebrajado. En efecto, Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil y dirigente del Partido Social Cristiano, afirmó en su cuenta de Twitter que “Lasso no ha hecho lo suficiente para captar el voto de Cynthia Viteri”, la candidata del PSC que obtuvo el 16 por ciento de los votos en la primera ronda. Por su parte, Abdalá Bucaram, otro contrincante de Moreno y Lasso en la primera instancia, no se mostró muy entusiasmado con la gestión de la campaña del banquero, pues aseguró que Lasso descuidó a los votantes rurales y de los suburbios.

Igualmente, amplios sectores del movimiento indígena le retiraron su apoyo a Lasso alegando que aunque rechazan las políticas del correísmo, tampoco respaldan el proyecto económico del candidato del movimiento Creo. Así, como le dijo a SEMANA Franklin Ramírez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Lasso planteó “una estrategia fallida. Moreno le sacó 11 puntos en la primera ronda y casi un millón de votos. Lasso ha intentado recuperar esos sufragios sin tener en cuenta que las adhesiones de los círculos de ciudadanos y el movimiento indígena requieren otro tipo de acercamientos”. En todo caso, Ramírez recordó que si Moreno logra ganar, ya no contará con la abrumadora mayoría legislativa que favoreció a Correa durante sus dos periodos de gobierno.

Recomendamos: El lío entre dos naciones por un accidente de tránsito

Mientras tanto, Lasso se muestra escéptico frente a los sondeos que lo dan como perdedor. Y es que no hay que olvidar que el 16 por ciento de los electores todavía no ha decidido su voto. “Las elecciones se ganan en las urnas, así es que esperemos al 2 de abril (...) Los votantes son los dueños de los votos y no las encuestadoras”, reiteró el banquero. Falta ver si ese optimismo le alcanza a Lasso para revertir las predicciones de los comicios y arrebatarle la Presidencia a un correísmo que ya canta victoria.