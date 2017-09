Fuerte terremoto sacude el sur de México

Un fuerte terremoto de magnitud 8,1 sacudió el jueves por la noche la costa sur de México, derribando casas en el estado de Chiapas, remeciendo con violencia los edificios en lugares tan lejanos como la capital del país y provocando una alerta por tsunami.

La cifra de muertos en el fuerte sismo en México subió a al menos cinco, incluidos dos menores en el estado de Tabasco.

"Fue un sismo muy fuerte, pero no tengo reporte de afectaciones por el momento" en los estados del centro, sur y este del país que notaron el temblor, explicó a la cadena Televisa el coordinador de Protección Civil Federal, Luis Felipe Puente.

Uno de los niños murió al derrumbarse una pared, indicó el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, mientras que el otro era un bebé que falleció en un hospital infantil que se quedó sin electricidad, lo que detuvo el respirador del pequeño.



Palacio municipal de Juchitán, en el estado de Chiapas. Foto: Tomada de Twitter

Las otras tres muertes se registraron en el estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas.

El Centro de Alertas de Tsunami de Estados Unidos emitió alertas generalizadas por tsunami en la costa pacífica de varios países de la región. La agencia indicó que podrían producirse olas en las tres horas siguientes en Guatemala, Honduras, México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Ecuador. No había amenaza de tsunami en la costa oeste de Estados Unidos. Las olas podrían superar los tres metros en México, según el Centro de Alertas.

El sismo ocurrió a las 23:49 del jueves, hora local, con epicentro 165 kilómetros (102 millas) al oeste de Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, a 70 kilómetros (43 millas) de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).



El epicentro del sismo fue cerca al estado de Chiapas. Fuente: USGS

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, dijo en la cadena Televisa que dos mujeres fallecieron en la localidad de San Cristóbal de las Casas cuando se colapsó una vivienda y una barda. Poco después dijo en Milenio Televisión que la cifra era de tres víctimas mortales.

Comentó que tenía reportes de daños en hospitales, escuelas, puentes y carreteras, aunque no dio más detalles.

En Tabasco, vecino a Chiapas, el gobernador Arturo Núñez dijo que murieron dos niños: uno al caérsele una barda y otro más en un hospital, donde se apagó el ventilador que lo ayudaba a respirar.

En Guatemala el presidente Jimmy Morales informó que una persona falleció en San Marcos. Dijo que había “algunos daños” sin dar más detalles.

Mientras que el presidente Enrique Peña Nieto informó por Twitter que se "activaron los protocolos de protección civil" y ordenó a todas las instituciones de gobierno a evaluar posibles daños.

"Tenemos reportes de algunos cristales fracturados, rotos que cayeron hacia vialidades, bardas colapsadas. Hasta el momento no tenemos incidentes relacionados con personas", señaló a Televisa Fausto Lugo, director Protección Civil de la capital.

En las redes sociales algunos usuarios han compartido imágenes de la devastación que dejó el terremoto.

Some of the devastation from the earthquake in Juchitan, Oaxaca. pic.twitter.com/enVrySeGgS