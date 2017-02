Stephen Bannon: El cerebro de Trump

Hasta el año pasado, era conocido por ser el director de Breitbart News, un portal de noticias ultraconservador que apoya teorías conspiracionistas. Pero meses después, Stephen Bannon se ha convertido en el ideólogo central del gobierno estadounidense, el hombre detrás de las decisiones más controversiales, y potencialmente peligrosas, del presidente Trump. Tanto, que revistas tan prestigiosas como Time lo consideran el verdadero gobernante del país más poderoso del mundo.

Creció en el seno de una familia demócrata de Virginia, pero afirma que solo se interesó en política desde que prestó servicio en la Armada, donde observó “hasta qué nivel Jimmy Carter había arruinado las cosas”. Tras cursar una maestría en negocios en la Harvard Business School, trabajó como banquero en la firma de inversiones de Goldman Sachs. Además, Bannon también incursionó en la industria del entretenimiento, y dirigió la película El invicto sobre la republicana Sarah Palin, así como un documental que critica al movimiento de Occupy Wall Street. Tras su modesta carrera cinematográfica, empezó a consolidar lo que hoy se conoce como la vertiente política de la alt-right (derecha alternativa), cuyos simpatizantes son las voces más altivas de la extrema derecha. Entre estos personajes se encuentra el colega de Bannon, Milo Yiannopoulos, el polémico editor de Breitbart News y afamado trol de internet, vetado indefinidamente de Twitter por sus comentarios racistas.

Tal como sus empleados, Bannon también genera controversia con sus comentarios y su visión apocalíptica de la política. En una entrevista con la revista The Hollywood Reporter, expresó que “la oscuridad es buena. Dick Cheney, Darth Vader, Satanás. Eso es poder”. Tanto demócratas como republicanos, activistas, académicos y diplomáticos están escandalizados con su nombramiento en el Consejo de Seguridad Nacional, donde desplazó al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Entre tanto, personajes como David Duke, exlíder del Ku Klux Klan, consideran “excelente” su papel en la Presidencia. Aún más preocupantes son los pronósticos de Bannon sobre las relaciones internacionales, pues hace poco se conoció una grabación en la que afirma que es inevitable una guerra entre Estados Unidos y China en los próximos diez años. Con la ligereza característica de las decisiones diplomáticas de Bannon, ya se auguran cambios radicales en el orden mundial. “Lenin quería destruir el Estado, y esa también es mi meta. Yo quiero hacer que todo se derrumbe y destruir al establecimiento actual”, dijo Bannon, al que The New York Times describe como el presidente de facto de Estados Unidos.