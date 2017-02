El pequeño Trump se toma las redes sociales

El mundo no ha dejado de hablar de Donald Trump. El presidente estadounidense ha sido el fenómeno mediático de los ùltimos meses y aparece tanto para las cosas importantes como sus políticas inmigratorias, el muro con México o su relación con la prensa, y también para las que no lo son tanto, como los vídeos virales y los memes.

En cuanto a estos últimos se han viralizado los del pequeño Trump, unos montajes en donde el presidente de los Estados Unidos es ridiculizado al reducir el tamaño de su cuerpo o poner su cara en el cuerpo de un bebé.

Estos son algunos de los más ingeniosos memes #TinyTrump que circulan por redes.

This is my favourite #TinyTrump



(from https://t.co/Cf1veyQNGZ) pic.twitter.com/hAeMnTvfYN