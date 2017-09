Tiroteo en escuela de EE. UU. deja un muerto y varios heridos

Un muerto y al menos tres heridos fue el saldo de un tiroteo este miércoles en una escuela en el noroeste de Estados Unidos, informaron medios locales citando a un portavoz de los bomberos.

El incidente se registró en la secundaria Freeman en la población de Spokane, a 460 km de Seattle (estado de Washington).

El portavoz de los bomberos, Brian Schaeffer, dijo que un estudiante había fallecido sin dar mayores detalles, y que otros tres fueron llevados a un hospital cercano en condición estable.

Algunos medios hablan de un total de seis estudiantes impactados por las balas, incluido el fallecido.

El tirador fue arrestado, dijo por su parte el jefe de la oficina del sheriff, Ozzie Knezovich. "Está en el asiento trasero de una patrulla en este momento".

Otras escuelas cercanas cerraron como medida de precaución.

Las autoridades han pedido a los padres de los estudiantes que ingresen y lleven consigo una fotografía y la identificación, para que los estudiantes puedan salir lo más pronto posible.

#Freeman HS Parents please go to the Bus Barn entrance Hwy 27. You will need photo ID. Students will be released ASAP pic.twitter.com/IyFEcg2XVF