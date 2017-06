Tiroteo en Orlando deja varios muertos

Seis personas murieron, incluido el atacante, en un tiroteo este lunes en Orlando, en el centro de Florida, confirmó la policía local al descartar que el incidente de índole laboral tenga vínculos terroristas.

El atacante de 45 años se suicidó después del tiroteo. El hombre había sido despedido en abril de su trabajo y disparó a sus excolegas. "Era un empleado disgustado que volvió al negocio esta mañana", dijo el alguacil del condado de Orange, Jerry Demings.

"No tenemos pistas de que el sujeto participe en ningún tipo de organización terrorista", añadió. "Por el momento esto probablemente sea un incidente violento en el lugar de trabajo".

En su cuenta de Twitter, la oficina del Sheriff del condado de Orange dijo que “la situación” quedó contenida.

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate.