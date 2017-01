Trump acaba con la diplomacia al cancelar la visita de Peña Nieto con un trino

Donald Trump ha ofendido a mucha gente, tanto en sus primeros días como presidente como en su camino a la Casa Blanca. Pero su ensañamiento con su colega mexicano Enrique Peña Nieto, quien no logra despertar de la pesadilla que representa para su país las relaciones con Estados Unidos en la nueva era, ha superado todos los límites.

El magnate republicano aumentó aún más la tensión con su vecino este jueves, cuando canceló de facto el viaje de Peña Nieto a Washington si no acepta pagar el muro fronterizo.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.