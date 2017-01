Trump, a punto de anunciar el muro con México

México amaneció nervioso este miércoles, pues es el día marcado en el calendario para que comience a sentir con toda la fuerza el golpe del huracán Trump. El presidente de Estados Unidos está dejando claro que cumple sus promesas, incluso las más inquietantes, y el muro en la frontera sur fue una de sus banderas en campaña.

"Planeamos gran día para la SEGURIDAD NACIONAL. Entre muchas otras cosas, ¡construiremos el muro!" trinó el flamante mandatario el martes en la noche, suficiente para poner a temblar a las autoridades del otro lado de la frontera, que anticipan una era hostil de las relaciones binacionales.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!