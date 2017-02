Trump critica a la empresa Nordstrom por dejar de trabajar con su hija Ivanka

Donald Trump no es un político cualquiera. La agresividad en la que ha manejado sus redes sociales, políticamente incorrecta y con trinos dirigidos a empresas, políticos y músicos, fue una de las claves de su éxito en campaña.

Ahora que es presidente, y contrario a lo que se pensaba, Trump no ha cambiado su discurso. De hecho, el último de ellos se dio este martes, cuando el presidente Trump se despachó en contra de la firma de ropa Nordstrom por dejar de colaborar con la línea de moda de su hija mayor, Ivanka, una cuestión que, valga la aclaración, nada tiene que ver con sus labores como jefe de Estado.

Le puede interesar: ¿Con Trump, es el fin de la educación pública en Estados Unidos?

La compañía anunció la semana pasada que dejaría de vender la línea de ropa y accesorios de Ivanka Trump. Según la empresa, la decisión se tomó luego de un análisis en las ventas de la marca en el último año.

"Cada año eliminamos sobre el 10% de las firmas con las que trabajamos y refrescamos nuestro surtido con, aproximadamente, la misma cantidad", dijo en su momento un portavoz de Nordstrom al portal Business Insider. "En este caso, basándonos en el rendimiento de la marca, hemos decidido no comprar sus productos para esta temporada”, agregó.

Sin embargo, el presidente Donald Trump no creyó la versión de la marca de ropa. En un tuit, visiblemente molesto, el magnate defendió a su hija del trato que sufrió su hija.

"Mi hija Ivanka fue tratada tan injustamente por @Nordstrom. Ella es una gran persona - ¡siempre me anima a hacer lo correcto! ¡Terrible!", tuiteó el presidente.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!