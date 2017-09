Trump cumple y pone el fin al DACA que impedía la deportación de los 'dreamers'

En la cuerda floja están 800.000 jóvenes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños. Donald Trump cumplió su promesa de campaña de acabar con el programa que permitía residir y trabajar a los jóvenes, conocidos como ‘dreamers‘.

"Estoy aquí para anunciar que el programa conocido como DACA, que fue establecido bajo la administración de Obama, está siendo rescindido", declaró desde la Casa Blanca el fiscal general, Jeff Sessions, sobre el plan Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), creado por decreto en 2012 por Barack Obama.

Trump defendió rápidamente la decisión, afirmando que su "prioridad" son "los trabajadores estadounidenses".

Mientras el anuncio oficial se daba, en las calles los jóvenes no paraban de protestar. "Y no nos vamos", repetían al unísonono en las calles de Nueva York.

The "dreamers" brought signs in foreign languages to protest the DACA decision pic.twitter.com/8ngMWY7VAU