Trump se enfrenta a Maduro y exige la liberación de Leopoldo Lopez

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió hoy en la Casa Blanca a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, y mediante su cuenta de Twitter pidió la liberación de este dirigente opositor venezolano condenado a 14 años de cárcel por haber incitado unas manifestaciones que se saldaron con más de 40 muertos en 2014.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al