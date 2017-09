La ministra de Salud que se disfrazó para atrapar a empleados corruptos de un hospital

Cansada de la corrupción la ministra ugandesa de Salud se disfrazó el viernes y se presentó de incógnito en un hospital de su país donde atrapó in fraganti a dos empleados corruptos que le hicieron pagar por unos servicios en teoría gratuitos, según contó este sábado a la AFP.

Sarah Opendi se cubrió el rostro con un velo para no ser reconocida al llegar el viernes al hospital de Naguru, en la capital Kampala.

Uganda‘s Health State Min. Sarah Opendi disguised herself & visited Naguru h+ where she discovered patients hv to bribe to get treatment. pic.twitter.com/msHVqeO0Lt