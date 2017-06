La llamada de una joven a su madre antes de morir en incendio en Londres

Gloria Trevisan y su novio, Marco Gottardi, fueron dos de las desaparecidas durante el incendio de la Torre Grenfell. Estos arquitectos italianos, de 26 y 27 años respectivamente, se habían mudado a Londres hacía tres meses por trabajo, con la mala suerte de encontrarse en la torre que ardió en llamas.

“Mamá, me estoy muriendo; gracias por todo lo que has hecho por mí”, dijo la joven italiana a su mamá Emanuela Disarò quien sufrió la angustia de su hija, que pedía ayuda sin poder hacer nada.

Loris, el padre de la arquitecta, también pasó momentos de terrible desesperación cuando Gloria le decía: “De aquí no podemos salir, estamos bloqueados. Me duele mucho el no poder abrazaros nunca más. Tenía toda la vida por delante. No es justo. No quiero morir. Yo quería ayudarlos. Les doy las gracias por lo que habéis hecho por mí. Mamá, me doy cuenta de que estoy muriendo. Iré al cielo. Y los ayudaré desde allí”. Gloria llamó a sus padres sobre las cuatro de la madrugada. Después de decirles estas palabras se cortó la conexión.

Cristina Sandrin, la abogada de la familia ha reconocido que ha llorado mientras escuchaba la grabación, ya que era “muy explícita y la joven contaba paso a paso lo que iba sucediendo”. Además del dolor por la muerte de su hija y su pareja, los padres llevan en su corazón el terrible recuerdo de sus gritos desesperados en sus últimos minutos de vida.

Gloria se vio obligada a emigrar porque, pese a sacar la carrera con la máxima nota, no encontraba trabajo o le ofrecían salarios muy bajos. Su madre ha hablado a los medios italianos sobre lo orgullosa que se sentía de su hija: “Después de lograr la licenciatura con 110, en Veneto le proponían trabajar por 300 euros al mes. Pero Gloria no quería ser una carga para nosotros y decidió marcharse al extranjero con Marco. En pocas semanas tuvo ocasión de ganar 1.800 libras (2.100 euros) al mes. Londres le supo ofrecer lo que merecía por sus capacidades”.

Los cuerpos de los jóvenes no se han encontrado aún. Varios están desaparecidos por la intensidad de temperatura incluso los huesos pudieron desintegrarse. El saldo del incendio de la torre de viviendas sociales Grenfell aumentó a 58 muertos, tras dar por muertos a los desaparecidos en la tragedia. "En cuanto podamos, vamos a localizar y recuperar a los seres queridos", dijo Stuart Cundy el comandante de la Met ante los periodistas congregados cerca de la torre Grenfell, de 24 plantas y en la que vivían entre 400 y 600 personas, muchas de ellas de pocos recursos.

Loris y Emanuela solo tienen un deseo: “que se encuentren los restos mortales de su hija y de su novio para darles sepultura y un digno adiós”.