Todos los medios del mundo están pendientes de Donald Trump. Las decisiones del magnate afectarán la vida en los cinco continentes. Por eso, a partir de hoy este portal contará con una sección llamada “El Diario de Donald Trump”, dedicada a recoger y analizar los discursos, acciones y decretos ejecutivos del mandatario, su equipo de gobierno y su familia. Siga las noticias más importantes de la semana aquí.

Crece la presión para que Trump presente las pruebas del supuesto espionaje durante campaña

Una alta consejera de la Casa Blanca admitió este lunes no tener "ninguna prueba" de que el presidente Donald Trump haya sido objeto de escuchas telefónicas por parte de su antecesor, Barack Obama, como denunció el mandatario en la red Twitter.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!