Detienen al hombre que tomó rehenes en un campus universitario de EE. UU.

Un hombre tomó rehenes en un banco pero luego los soltó y fue arrestado por la policía el martes cerca de la Universidad de Alabama, informó la policía.



La teniente Teena Richardson, portavoz de la policía de Tuscaloosa, dijo que el incidente concluyó pacíficamente cuando los ocho rehenes, al parecer empleados del centro de créditos, fueron puestos en libertad y los agentes entraron al edificio.



"Los rehenes están bien", dijo la vocera.



El suceso ocurrió en la sucursal del Alabama Credit Union, en la calle de enfrente de la facultad de derecho de la universidad, y a pocos metros de un centro deportivo.

El jefe de la policía de Tuscaloosa, Steve Anderson, dijo que inicialmente los policías acudieron a un asalto bancario antes de que el centro crediticio abriera. Refutó una versión ofrecida anteriormente por Richardson que no se reportó el primero robo.



Al responder al llamado de auxilio de uno de los empleados del centro crediticio, los agentes llegaron tan rápido que el asaltante no llegó a salir del lugar, lo que dio pie al enfrentamiento. Anderson dijo que un equipo SWAT entró al lugar y arrestó al individuo tras confirmar que estaba apartado de los rehenes.



"Afortunadamente pudimos poner fin a este episodio sin que nadie haya quedado lastimado", expresó.



Anderson dijo que se intentaron realizar negociaciones, pero no llegaron muy lejos antes de que el asaltante fuera arrestado.



El jefe policial de la Universidad de Alabama Aaron Fowler dijo que un empleado de la sucursal fue el que notificó a las autoridades.



Muchos estudiantes estaban ya en el campus, en el primer día de clases después de las fiestas de fin de año.



La policía acordonó la zona e imágenes de video muestran a los agentes corriendo con equipos y vehículos tipo militar, apoyados por helicópteros.