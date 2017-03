La terrible agresión que sufrió una corresponsal de la W en Caracas

El gobierno venezolano no ha sido muy amigo de la prensa. Desde hace décadas en ese país se presentan graves vulneraciones al derecho a la libertad de expresión que han sido denunciadas por los medios de ese país y por múltiples organizaciones internacionales. En medio de la crisis que ha generado la destitución de la Asamblea Nacional en Venezuela, una periodista de un medio colombiano vivió en carne propia esas agresiones.

Se trata de Elyangélica González, quien trabaja como corresponsal para la W Radio. La periodista llegó a cubrir un evento con la canciller venezolana y se encontró a la entrada con una manifestación de estudiantes. Según relata, la Guardia Nacional comenzó a empujar a los jóvenes para que desalojarlos del lugar. De inmediato, González se dio cuenta de que había varias personas de civil armadas que comenzaron a corretear a la gente.

En ese momento, Elyangélica sintió la presión de la Guardia sobre ella. “Yo le gritaba que era periodista”, relató al aire en la W Radio. “Entre ocho y diez guardias me agarran a patadas a golpes, a insultos. Me reventaron el celular…Me gritaban: ‘Te dijimos que te fueras.. Fuera de aquí’”, agregó.

La periodista, conmovida hasta las lágrimas, detalló lo que había vivido. “Tengo todavía cabellos en la mano. Hoy no entiendo nada. Me sentí una extraña en este país. No me sentí ciudadana venezolana. No podía creer lo que estaba pasando”, dijo.

Aseguró que la agresión iba a ser dada a conocer a la Fiscalía de ese país por organizaciones sociales de oposición. “Yo sigo trabajando. Esto es lo que sé hacer. Nunca he tenido miedo y no voy a empezar a tenerlo ahora. Pero es miserable lo que viví hoy. No soy de las periodistas que usa adjetivos, pero no tengo cómo calificar lo que me pasó”, concluyó.

Al respecto, Julio Sánchez Cristo aseguró en la emisora que es “absolutamente lamentable esta Venezuela de hoy. (Elyangélica) es una mujer muy valiente que no le ha dado temor meterse a todas las manifestaciones. Nunca la habíamos visto tan compungida. Nadie le va a quitar el valor que ha tenido para traernos las noticias (de Venezuela) todos los días”.

La periodista hizo una reflexión sobre lo que es ejercer el oficio periodístico en ese país. Aseguró que siempre se había sentido segura, pero que en las manifestaciones entendió que los comunicadores también son “un blanco”. Relató que en ese momento había sentido mucho miedo porque estaba sola. “Temía que algo me pudiera pasar, que me llevaran detenida y que nadie pudiera ver lo que me estaba pasando”. Contó que en ese momento pensó en sus hijos y su esposo.

González agregó que lo preocupante de la situación es que antes ella pensaba que ejercer el periodismo en Venezuela era riesgoso y había que cuidarse, pero de otras personas distintas a quienes representan la autoridad.

Apenas se hizo público el hecho, la Cancillería colombiana rechazó la agresión y comunicó que ya le había expresado al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela su preocupación ante este ataque a la libertad de prensa.

Este es el video que se conoció de la agresión: