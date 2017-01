Piden anular acto que declaró a Maduro en "abandono del cargo"

El oficialismo venezolano pidió este martes a la justicia anular la decisión del Parlamento -de mayoría opositora- de declarar en "abandono del cargo" al presidente Nicolás Maduro.



"Venimos a introducir un recurso contra la directiva de la Asamblea Nacional, contra la Asamblea Nacional, por la acción ilegal, inconstitucional y que raya en el ridículo que vimos el día de ayer", dijo Héctor Rodríguez, a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La acción también solicita enjuiciar a los legisladores que aprobaron la medida, y determinar sus posibles "responsabilidades penales, políticas, jurídicas y administrativas", añadió Rodríguez.



El Legislativo declaró a Maduro en "abandono del cargo", al acusarlo de incumplir sus funciones en medio de una grave crisis política y económica, y exigió la convocatoria a elecciones.



Si bien la Constitución prevé el "abandono del cargo", el TSJ descartó de antemano que el Parlamento pueda destituir al presidente. Rodríguez consideró, por su parte, que la oposición interpretó esa figura con "una lógica absurda".



"El presidente Nicolás Maduro está en pleno ejercicio de sus funciones constitucionales. Nos puede gustar o no gustar, pero no son los órganos legislativos los responsables de evaluar si les gusta o no les gusta la gestión de un gobernante", apuntó.



El asambleísta observó que, en todo caso, todos los actos de la Asamblea son nulos debido a que continúa en "desacato", como determinó el TSJ hace un año a raíz de la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por supuesto fraude.

"Tiene una directiva ilegal que está usurpando funciones y ninguno de sus actos es legal", expresó el diputado.



La nueva directiva, encabezada por Julio Borges, fue juramentada el jueves pasado cuando todavía no habían sido desvinculados los tres parlamentarios.



Los congresistas fueron separados formalmente antes de la sesión en que se declaró el abandono del cargo, pero Rodríguez insistió en que la directiva que lo hizo es ilegal.



El TSJ, acusado por la oposición de servir al gobierno de Maduro, advirtió el lunes que el Parlamento "no tiene facultad para destituir al Presidente de la República".

*Con información de EFE