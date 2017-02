Las mejores fotos de la semana

Un indio quechua observa una marcha de protesta contra el presidente boliviano Evo Morales, mientras que una mujer lleva una señal con un mensaje que lee en español; ¡Bolivia dijo que no! Sobre un referéndum que descarta su carrera por un cuarto mandato, en La Paz, Bolivia, el martes 21 de febrero de 2017. (AP Photo / Juan Karita)

En esta foto del jueves 2 de febrero de 2017, el menor no acompañado Tasawor, de 17 años, emigrante de Afganistán, se afeita fuera de un almacén abandonado donde él y otros inmigrantes se refugiaron en Belgrado, Serbia. (AP Photo / Muhammed Muheisen)

Una vaca se encuentra con el fotógrafo en frente de una pantalla en Verden, Alemania, el jueves, 23 de febrero de 2017. Las vacas lecheras más bellas de Baja Sajonia y Sajonia se seleccionarán en el 44 'Show of the Best'. Alrededor de 200 animales compiten en 18 categorías. (Carmen Jaspersen / dpa vía AP)