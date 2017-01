El Hombre bomba

La llegada de Trump al poder representa una amenaza de marca mayor que puede arrasar con Estados Unidos, sus vecinos y sus aliados tradicionales.

1. ¿Guerra con China?

Con China, Trump ha mostrado profundas diferencias. No solo se ha quejado por las prácticas comerciales de la potencia asiática, por las cuales prometió imponer un arancel del 45 por ciento a los productos chinos, sino que agrió las relaciones al hablar con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Con ello, Trump rompió una tradición desde 1979, año en el que Washington decidió normalizar sus lazos con China y admitir la tesis de Beijing según la cual Taiwán es una provincia rebelde. Para el gigante asiático, dirigido por Xi Jinping, lo contrario es causa de guerra.

2. El chantaje de Moscú

Según la CIA, el FBI, la NSA y el resto de las agencias de inteligencia norteamericanas los rusos influyeron en las elecciones del 8 de noviembre para favorecer a Trump en detrimento de Hillary Clinton. A su vez, le han dado crédito a las conclusiones de un espía británico según el cual el magnate lleva varios años trabajando para el Kremlin y ha realizado labores de inteligencia para los rusos en suelo estadounidense. Lo más grave es que Vladimir Putin tendría videos sexuales con los que podrían chantajear a Trump y obligarlo a gobernar según sus intereses.



3. El nuevo efecto tequila



Trump amenaza con acabar las relaciones comerciales y aumentar impuestos a las compañías que ensamblan automóviles en México. Pero le saldría caro. México compra a Estados Unidos más que Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Brasil sumados. La frontera mueve casi 2.000 millones de dólares a diario. En Estados Unidos, 6 millones de empleos dependen del Nafta. Y la inmigración ilegal ya no preocupa, pues pasan más estadounidenses a México que viceversa. Pero los anuncios de Trump han hecho perder al peso mexicano el 20 por ciento del valor frente al dólar, y la extradición a Washington del Chapo Guzmán se interpreta como un gesto de acercamiento de Enrique Peña Nieto a Donald Trump.



4. El peor amigo de Europa

Una semana antes de posesionarse, Trump dijo que Angela Merkel había cometido “un error catastrófico”, dijo que otros países abandonarán la Unión Europea tras el brexit e insistió en que la Otan “está obsoleta”. Esos comentarios tienen con los pelos de punta a los moderados del Viejo Continente, que temen además que en sus propios países se repita la llegada de un populista al poder. De hecho, este año Francia, Alemania y Holanda celebran elecciones y en los tres están encendidas las alarmas ante la posibilidad de que Rusia intervenga en sus campañas, como lo hizo en la gringa en 2016.

5.La pelea con la prensa

Tras atacar a los republicanos durante las primarias de ese partido y a Hillary Clinton durante las elecciones generales, el nuevo enemigo de Trump es el cuarto poder. Así quedó demostrado en su primera rueda de prensa como presidente electo, en la que trató de “mentiroso” al corresponsal de CNN en la Casa Blanca y en sus continuos ataques a The New York Times. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y la prensa se anuncia feroz, pues en Estados Unidos la primera enmienda de la Constitución garantiza la libertad de prensa y existe el precedente de los reportajes del Watergate, que llevaron a la renuncia de Nixon.

¿Un incapaz en el poder?

Su falta de preparación y su carácter impredecible podrían llevar a la destitución de Trump.

Trump carece de los conocimientos, la decencia y el temple necesarios para dirigir el país más poderoso del mundo. Desde el primer día de su gobierno enfrenta graves conflictos de interés. Sin olvidar que si el Kremlin no hubiera metido la mano en las elecciones, el magnate difícilmente habría llegado a la Casa Blanca. A corto plazo, sin embargo, las posibilidades de que sea destituido son bajas por la sencilla razón de que los jueces del presidente son el Senado y el Congreso, ambos dominados por republicanos. No obstante, son tantas las humillaciones que estos han sufrido a manos del magnate, que no se puede excluir que lo traicionen a favor de su vicepresidente, Mike Pence, quien está mucho más cerca de la ortodoxia de su partido y no tiene los excesos de Trump.

Vine, vi y triné



¿Son las redes sociales un instrumento de gobierno o son solo el sitio donde Trump se desahoga?

Dada su tensa relación con la prensa, Trump se refugia en su cuenta de Twitter, -que tiene cerca de 21 millones de seguidores-, para anunciar sus propuestas de gobierno, lanzar ataques a sus adversarios políticos en casa y en el extranjero, y poner en el ojo del huracán a personajes de la vida pública. Sin embargo, su actividad errática en las redes sociales ha puesto en aprietos a su país en más de una ocasión. El peligro de los trinos sin filtro de Trump es que el nuevo presidente de Estados Unidos puede quebrar la estabilidad geopolítica del mundo en 140 caracteres.



“No es mi presidente”



Ningún presidente había suscitado tanto rechazo ni había tenido índices de popularidad tan bajos.



Casi 50 representantes del Partido Demócrata no asistirán a la posesión presidencial de Donald Trump, pues consideran que se trata de un “presidente ilegítimo”. Razones no les faltan. Por un lado, está probado que los rusos intervinieron a su favor al hackear selectivamente los computadores del Partido Demócrata. Por el otro, el director del FBI, James Comey, invirtió la tendencia de las encuestas a menos de diez días de los comicios al anunciar (falsa e ilegalmente) que su agencia había encontrado nuevas evidencias que ameritaban la reapertura de los correos de Hillary Clinton.