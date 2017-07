¿Qué impacto trae la primera reunión Trump – Putin?

Al comenzar hoy la primera sesión plenaria de la Cumbre del G20 que se celebra en Hamburgo, los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia se vieron por primera vez y se dieron su primer apretón de manos.



En el primer cruce de palabras, el presidente ruso le ha dicho al americano "respetado presidente, hemos hablado por teléfono varias veces de asuntos bilaterales e internacionales muy importantes, claro que el teléfono no es suficiente". Por su parte, Donald Trump le ha dicho a Putin: "Es un honor estar con usted".



Al fin cara a cara, el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin expresaron este viernes que su primer encuentro allanará el camino a mejores relaciones.



Después de la reunión, el secretario de Estado, Rex Tillerson, aseguró que los mandatarios hablaron sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de EE. UU. "El presidente abrió la reunión evocando la preocupación del pueblo de Estado Unidos sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. Tuvieron un diálogo muy enérgico y extenso sobre la cuestión. El presidente preguntó más de una vez sobre la implicación rusa. El presidente ruso negó cualquier posibilidad".



El ministro de exteriores ruso, Serguei Lavrov, que también estaba en la reunión, dijo por separado a la prensa que Trump aceptó las explicaciones de Putin "El presidente Trump dijo que oyó las claras afirmaciones de Putin de que no eran verdad y de que las autoridades rusas no intervinieron y aceptó esas declaraciones"



Adicional a este tema, los dos mandatarios acordaron trabajar conjuntamente para resolver uno de los asuntos más espinosos, la crisis ucrania. Un representante estadounidense visitará Rusia próximamente con este objetivo. Trascendió también que los mandatarios habían pactado una tregua en el suroeste de Siria, en el que participarán otros países de la región y que comenzará desde el domingo al medio día.



