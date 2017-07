Tensión por misil lanzado por Corea del Norte: ¿intercontinental o de mediano alcance?

El mundo amaneció bajo alarma. Corea del Norte aseguró este martes haber disparado con éxito un misil balístico intercontinental (ICBM), lo que representaría una nueva etapa crucial para alcanzar el objetivo de tener a su alcance el territorio de Estados Unidos.

El lanzamiento "histórico" del misil Hwasong-14 fue supervisado por el líder Kim Jong-Un, según un boletín informativo especial de la televisión estatal norcoreana.

El misil subió hasta una altitud de 2.802 km y sobrevoló una distancia de 933 km, precisó.

El ministerio de Defensa japonés había estimado previamente que el misil "alcanzó una altitud que superó con mucho los 2.500 km, voló durante 40 minutos, recorrió 900 km y cayó en el Mar de Japón".

Sin embargo, las Fuerzas Armadas rusas afirmaron que observaron el disparo y consideran que se trata de un proyectil de mediano alcance.

"Los datos paramétricos de vuelo del artefacto tienen las características de un misil balístico de mediano alcance", indicó el ministerio de Defensa en un comunicado.

Estados Unidos también afirmó que se trató de un misil de alcance "medio".

Según el ministerio de Defensa ruso, el misil fue disparado el martes a las 00H46 GMT. Alcanzó una altitud de 535 km y voló sobre unos 510 km antes de caer al mar de Japón.

Reaccionando al disparo, el presidente estadounidense Donald Trump tuiteó: "¿Acaso este tipo no tiene nada mejor que hacer con su vida?", en alusión al líder norcoreano Kim Jong-Un. "Es difícil creer que Corea del Sur y Japón vayan a soportar esto por mucho más tiempo", agregó.

