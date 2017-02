¿Comenzó el ‘establishment’ norteamericano a bloquear la presidencia de Donald Trump?

La renuncia apresurada de Michael Flynn, consejero de seguridad nacional de la casa blanca, ha desatado una grave crisis política. Con tan sólo 25 días en el cargo Flynn renunció ya que se comprobó que le mintió al vicepresidente, Mike Pence, acerca de las conversaciones que sostuvo en diciembre con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, sobre las sanciones impuestas por el entonces presidente Barack Obama a Rusia por los ciberataques realizados a la campaña presidencial con el objetivo de favorecer a Trump y desprestigiar a la candidata demócrata Hillary Clinton.

La cercanía del gabinete de Trump con Rusia no es un asunto nuevo. Tanto Flynn como el secretario de estado, Rex Tillerson, han sido criticados por su estrecha relación con el presidente ruso Vladimir Putin. Hoy tanto el Washington Post como el The New York Times han informado que según registros telefónicos y llamadas intervenidas por las centrales de inteligencia norteamericana, integrantes de la campaña Trump y otros asociados del ahora presidente tuvieron contacto repetidamente con agentes de inteligencia sénior de Rusia hasta un año antes de la elección.

Trump respondió desde su cuenta de twitter atacando a los medios que publicaron esta información:

“esta conexión rusa sin sentido es simplemente un intento de ocultar los muchos errores cometidos en la campaña perdedora de Hillary Clinton”

“la información está siendo entregada ilegalmente a los fallidos new york times y The Washington Post por la comunidad de inteligencia (agencia de seguridad nacional y FBI). Justo como lo hace Rusia”

Este es el segundo traspiés que sufre la presidencia de Trump a punto de cumplirse un mes de su posesión. hace una semana, un tribunal federal de apelaciones ratificó la decisión del juez James Robart de suspender la orden ejecutiva emitida por Trump el 27 de enero, el cual impone un veto que bloquea la entrada a estados unidos a los habitantes de siete países de origen musulmán. Trump respondió a esta decisión con un trino diciendo “esta es una decisión política, nos vemos en la corte”.

¿Comenzó el ‘establishment’ norteamericano a bloquear la presidencia de Donald Trump?

Nuestros invitados son:

Sandra Borda, decana de la Facultad Ciencias Sociales- U. Jorge Tadeo Lozano

Daniel García Peña, ex comisionado de paz y columnista

Laura Gil, internacionalista y politóloga

Alfonso Cuellar, analista internacional y presidente de consultora de comunicaciones

