Desde que Donald Trump se posesionó como presidente de los estados unidos, se atizó la guerra que el republicano había declarado en contra de los medios de comunicación críticos a su administración. El viernes pasado, el secretario de prensa de Trump, Sean Spicer, impidió la entrada a la rueda de prensa diaria de medios como CNN, The New York Times, Político, Buzzfeed y los Ángeles Times, un hecho sin precedentes en la Casa Blanca.

Este no es el único hecho sorpresivo de Trump en contra de la prensa que critica su gestión y a las que acusa de promover noticias falsas. Trump canceló su asistencia a la tradicional cena de corresponsales de la casa blanca y en la conferencia de la acción política conservadora dijo: “como ustedes vieron durante toda la campaña, e incluso ahora, las noticias falsas no cuentan la verdad, no cuentan la verdad. Así que solo para terminar, les digo que no representan a la gente. Nunca representarán a la gente. Y vamos a hacer algo al respecto”.

Para Trump los medios que sí informan verdaderas noticias son medios afines a su gobierno como Fox News o Breitbart News, portal web dedicado a promover especulaciones, mentiras y un discurso de extrema derecha y xenófobo, dirigido hasta hace poco por el hoy estratega de la casa blanca, Stephen Bannon. Curiosamente, Breitbart News ha cogido tanta fuerza que hoy es el tercer medio más leído en estados unidos.

Y es que el desprestigio de los medios de comunicación ha cogido fuerza en una era marcada por la posverdad, es decir, un escenario en el que los hechos objetivos influyen menos en la formación de opinión pública, que las emociones o las creencias personales. Esto se ha reflejado en la elección de Donald Trump, en el Brexit y en el triunfo del no en el plebiscito colombiano.

Hoy en Semana en vivo ¿Por qué los medios de comunicación tradicional están perdiendo credibilidad?

Nuestros invitados son:

Angel Becassino, experto en estrategia y comunicación política

Pedro Vaca, Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia.

María Teresa Herrán, periodista, politóloga y abogado

Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá

Ernesto Yamhure, Director del Portal Los Irreverentes



