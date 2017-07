El video de Donald Trump golpeando a CNN

El presidente Donald Trump, usualmente utiliza su cuenta de Twitter para publicar, sin filtro, lo que está pensando. La semana pasada causó revuelo cuando publicó que la periodista Mika Brzezinski era una "loca de bajo coeficiente intelectual" que estaba "sangrando gravemente por un estiramiento facial" cuando lo visitó en Mar a Lago en el mes de enero. Este domingo volvió a ser noticia al compartir un video en el que sale golpeando fuertemente el logo de la cadena de noticias CNN.

El video de menos de 30 segundos es una versión editada de su aparición en el programa WrestleMania 23, en el que participó en el 2007 luchando contra Vince McMahon como parte de ‘la batalla de los billionarios‘. El video original durá un poco menos de 5 minutos y muestra a Trump golpeando fuertemente a McMahon a quien luego le rasura la cabeza como premio.

En la versión publicada por Trump se reemplaza la cabeza de McMahon con el logo de CNN y se ve a al presidente pengándole hasta noquearlo. Se sabe que esta versión apareció originalmente en el ‘subreedit‘ /r/The_Donald, una página creada en Reedit para los seguidores del magnate, en donde ha circulado por varios días a raíz de sus comentarios contra la cadena a la que se refiere frecuente como un "fraude de red de noticias".

El tuit fue publicado en por @realDonaldTrump y retuiteado minutos más tarde por la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos @POTUS45. Ya tiene más de 220.000 RTs y 112.000 respuestas, incluída la de CNN. "El Presidente de ninguna forma ha promovido o alentado la violencia. Si algo, todo lo contrario." tuiteó la cuenta oficial de relaciones públicas de la cadena, citando a la subdirectora de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

"The President in no way form or fashion has ever promoted or encouraged violence. If anything, quite the contrary." - @SHSanders45 6/29/17 — CNN Communications (@CNNPR) 2 de julio de 2017

La cadena emitió un comunicado en el que asegura que "es un día triste cuando el presidente de los Estados Unidos alienta la violencia contra los reporteros" y cuestiona el actuar del presidente quien, según ellos, debería estar "preparándose para su viaje al extranjero, su primera reunión con Vladimir Putin, negociando con Corea del Norte o trabajando en su proyecto de salud", pero en cambio está "involucrandose en esta conducta juvenil muy por debajo de la dignidad de su cargo". El comunicado concluyé con un fuerte "seguiremos haciendo nuestro trabajo. Él debería empezar a hacer el suyo".

Por su parte, Trump publicó un nuevo video en su cuenta de Twitter, en el que afirma que "los medios falsos están tratando de silenciarnos, pero no los dejaremos, porque la gente sabe la verdad". "Trataron de impedirme llegar a la Casa Blanca, pero yo soy presidente y ellos no" dice entre cientos de aplausos. "Los medios deshonestos jamás nos impedirán lograr nuestros objetivos a favor del gran pueblo americano. Su agenda, no es nuestra agenda, lo han dicho. Jamás dejaré de luchar por ustedes, le estoy estregando resultados, en el comercio, en la economía, en la Corte Suprema, en la segunda enmienda, en la milicia, por nuestros veteranos y en nuestros límites donde estamos logrando un record de obstrucción del paso" termina su intervención.

The dishonest media will NEVER keep us from accomplishing our objectives on behalf of our GREAT AMERICAN PEOPLE! #AmericaFirst???? pic.twitter.com/jSciqzAs6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de julio de 2017

La relación de Donald Trump con CNN ha sido complicada desde antes de su llegada a la Casa Blanca. En su primera conferencia como presidente electo regañó fuertemente a un corresponsal de la cadena en una rueda de prensa:"No les voy a dar una pregunta...ustedes promueven falsas noticias" le gritó. Y en mayo de este año la misma cadena se negó a transmitir una publicidad de los primeros 100 días de Trump en la presidencia, "CNN le pide al anunciante eliminar el gráfico falso que dice que los medios de comunicación promueven noticias falsas. Los principales medios de comunicación no promueven noticias falsas y por ello el anuncio es falso. Por nuestra política, solo será aceptado si dicho gráfico es eliminado. Esos son los hechos" dijo la cadena en un comunicado.