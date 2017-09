“256 personas están paralizando a todo un país”: presidente de Avianca

El paro de actividades decretado desde comienzos de la semana pasada por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), que agrupa a cerca de 700 de los 1.232 pilotos de Avianca, impactó fuertemente la operación aérea, la compañía y el país. Miles de personas de todas las regiones tuvieron que cancelar sus viajes de negocios o descanso durante todos estos días. SEMANA habló con Hernán Rincón, presidente ejecutivo de Avianca, sobre cómo van las negociaciones, el impacto de esta huelga, las perspectivas de solución y lo que pueden esperar hacia futuro los usuarios de Avianca. Las posiciones parecen irreconciliables.

SEMANA: ¿Qué tan lejos están hoy las posiciones del sindicato y de la compañía?

HERNÁN RINCÓN: Durante los últimos cuatro años, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) se ha dedicado a entorpecer la operación de la compañía y desde 2013 no han querido llegar a ningún acuerdo. Tengo una anécdota: más me demore en aceptar el cargo que en recibir mi primera demanda penal de este sindicato, que por cierto tan solo agrupa a la mitad de los pilotos. Mientras con la Organización de Aviadores de Avianca (Odeaa), gremio que reúne a los pilotos de la empresa que se acogieron al pacto colectivo, hemos llegado a acuerdos aún en puntos difíciles, con Acdac ha sido imposible. Solo en lo corrido de este año hemos recibido 9 tutelas, 427 derechos de petición, 16 querellas y 11 demandas penales. No creo que ellos tengan intención de negociar.

SEMANA: ¿Y qué piden exactamente los pilotos sindicalizados en Acdac?

H.R.: El 8 de agosto presentaron un pliego de negociaciones de más de 45 páginas y 218 cláusulas legales donde piden desde un incremento de sueldo del 60 por ciento hasta que asumamos la retención en la fuente que pagan todos los empleados en Colombia. También quieren 8 días adicionales de descanso con lo cual llegarían a 17 días al mes, tiquetes ilimitados en clase ejecutiva para ellos y toda su familia sin límite de equipaje, servicio médico para toda la familia, teletrabajo, primas de riesgo y hasta una gratificación extraordinaria de 6 millones de pesos para cerrar la negociación.

SEMANA: ¿Qué tan exageradas son estas solicitudes?

H.R.: Implementar todas las exigencias que nos hace Acdac costaría 295 millones de dólares, lo cual significaría más que triplicar el costo para la empresa de su equipo de pilotos, cuyo valor asciende hoy a cerca de 125 millones de dólares. Es el segundo mayor gasto para la compañía, después de la gasolina, y un incremento de esta naturaleza haría inviable la operación.

Otro ejemplo, darles tiquetes ilimitados a todos los familiares de nuestros pilotos en clase ejecutiva coparía toda la capacidad: ningún otro colombiano podría volver a viajar en primera.

SEMANA: ¿Y qué ofrece Avianca entonces?

H.R.: Muchas cosas. Para empezar a principios del año llegamos a un acuerdo para Odeaa para aumentarles los sueldos en un 12 por ciento, para ayudar a mitigarles el impacto de la reforma tributaria. No conozco otra compañía que haya hecho este tipo de aumentos este año.

Además, les estamos ofreciendo ajustes para los próximos años muy por encima de la inflación: IPC+1,5 en 2019, IPC+1,75 en 2020 e IPC+2 puntos porcentuales adicionales en 2021.

SEMANA: ¿Y en los otros temas?

H.R.: Además de los mayores aumentos salariales, les ofrecemos 200.000 pesos por cada día libre que tengan que trabajar por alguna emergencia, y si les toca posponer sus vacaciones por algún motivo, 3 millones. Un millón para comprar una tableta y el plan de datos para que se modernicen (hoy entregamos los itinerarios en moto). Y en temas operativos les daremos más participación en los comités de seguridad. En fin, les hemos hecho más de 20 ofertas.

SEMANA: Acdac dice que son los pilotos que menos ganan de la región y que reciben menos que los pilotos de países como Perú.

H.R.: En todos los países donde operamos, tenemos la política de pagar el mejor salario del mercado. Sin duda alguna, los pilotos de Avianca son los mejor pagos de Colombia, estamos alrededor del 15 por ciento por encima de otras aerolíneas. Un aviador de Avianca en Colombia, de un Boeing 787, gana 160.000 dólares al año y si es de un A330 gana 150.000 dólares anuales. (Menos del 3 por ciento de los empleados en Colombia de cualquier profesión gana estos salarios). Los sueldos en Perú tienen condiciones diferentes y no son comparables con los de Colombia, pues allá se paga una parte fija y luego por hora de vuelo. En Colombia, les pagamos por 90 horas y viajan en promedio alrededor de 60. Les hemos dicho al respecto que el que quiera trasladarse a Perú puede hacerlo, nosotros le ayudamos.

SEMANA: A propósito de las horas, Acdac dice que los pilotos tienen una carga de trabajo excesiva. Incluso han sugerido que eso se debe a que Avianca no tiene el número de pilotos requeridos y que esto podría poner en peligro la seguridad aérea.

H.R.: Están mintiendo de manera irresponsable. Repito que acá les pagamos por 90 horas y viajan en promedio 60. Hay aspectos como los aeropuertos en construcción, el clima y hasta los mayores atascamientos de aves en el motor que retrasan la operación y hace difícil a veces cuadrar los horarios de los pilotos. Sin embargo, le garantizo que ellos nunca viajan más de las horas permitidas por ley. Y esto lo supervisan todas las autoridades de Colombia, Estados Unidos y los países donde operamos.

SEMANA: ¿Si es tan claro, por qué las posiciones de Acdac?

H.R.: Creo que están aprovechándose de que los pilotos son claves en la operación y están intentando presionar para recuperar el poder que han perdido. Acdac era el único sindicato que había hace 10 años, mientras que hoy tienen una representatividad dentro de los empleados mucho menor. Avianca tiene 22.000 empleados, 8.500 en Colombia. Acdac tiene 700 pilotos y solo 256 votaron por el paro ilegal. Esto raya con la extorsión. Esas 256 personas están paralizando a todo un país.

SEMANA: A propósito, ¿cómo se ha afectado la operación aérea?

H.R.: Nos preparamos con anticipación para tratar de que el impacto fuera el menor posible. Tenemos un plan que incluye eliminar los cobros por penalidades y reembolsos del 100 por ciento ante cancelaciones, y reforzamos el call center con más de 500 personas para llamar proactivamente a quienes ya habían comprado pasajes.

SEMANA: ¿Y qué tanto les ha funcionado el plan de contingencia?

H.R.: Hemos cancelado entre 100 y 120 vuelos por día (el primer día cancelamos 150). Esto significa que estamos realizando el 65 por ciento de los vuelos diarios, pero llevando cerca del 80 por ciento de los pasajeros, pues estamos usando aviones más grandes. Hemos podido movilizar el otro 5 por ciento mediante convenios con otras aerolíneas y el 15 por ciento restante no ha podido viajar o ha desistido de hacerlo. Esto muestra que hemos mitigado el impacto del paro.

SEMANA: ¿Pero muchas personas se han visto afectadas y el número de pasajeros ha disminuido?

H.R.: Lamentablemente sí. Alrededor de 12.000 a 15.000 personas han dejado de volar por día. Estamos trabajando para seguir mitigando el daño causado por estas 256 personas.

SEMANA: ¿Y cómo se afectan las finanzas de la compañía? Usted ha dicho que dejan de vender alrededor de 2,5 millones de dólares diarios.

H.R.: Es cierto. Pero también lo es que hay unos ahorros de cerca de 1,8 millones de dólares por un menor consumo de gasolina y unos menores gastos operativos. El impacto neto sobre la utilidad es menor. Además, la compañía realizó hace un año y medio un fuerte plan de reestructuración para mejorar nuestra posición de caja, por lo que estamos preparados para afrontar la situación. Sinceramente, nos preocupan sobre todo los pasajeros y el costo para el país. Este paro significa menos turismo, menos vacaciones y descanso para muchos usuarios, menos conferencias y convenciones.

SEMANA: ¿Han tenido muchos problemas con los usuarios por esto?

H.R.: Afortunadamente hemos sentido mucho respaldo de los usuarios: en las redes, oficinas, aeropuertos y nuestros pasajeros han sido muy comprensivos. Creo que hay claridad en que son 256 personas las que están originando todo este daño al país.

SEMANA: ¿Qué sigue entonces?

H.R.: Estamos documentando el cese de actividades con el Ministerio de Trabajo. Esto tiene que hacerse por 3 días (acabamos hoy viernes) y el próximo lunes estaremos presentando la solicitud de que este paro sea declarado ilegal. Al juez que le corresponda tiene 60 días, pero esperamos que no sean más de 15.

SEMANA: ¿Pero el paro podría extenderse por meses?

H.R.: Es posible, pero estamos preparándonos. Estamos solicitándole a la Aeronáutica, que ha sido una aliada fundamental para tratar de disminuir el impacto sobre nuestros usuarios, que nos deje contratar 1, 5 o 30 aviones con pilotos de otra aerolínea para que vuelen a nombre de Avianca y que extienda los horarios de operación en algunos aeropuertos del país. En los corredores más demandados como Bogotá-Medellín utilizaremos aviones más grandes. En fin, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para no afectar a nuestros pasajeros.

SEMANA: ¿Y si el paro es declarado ilegal, despedirán a los pilotos?

H.R.: Habrá todas las consecuencias que la ley permita. Yo tengo el mandato de construir la mejor aerolínea de la región y para eso utilizaré todas las herramientas que me brinda la ley y mis accionistas.

SEMANA: ¿Qué les dice a los usuarios?

H.R.: Que estamos trabajando sin pausa para brindarles el mejor servicio. Volamos cuando tenemos la certeza de que podemos garantizarles la mayor seguridad. Lamentamos el impacto que está teniendo la actividad ilegal de estas 256 personas de Acdac.