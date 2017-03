Así va la carrera para la Corte Constitucional

La elección de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional se está convirtiendo en una de las pujas de poder más importantes que se viven en el Estado. La Presidencia de la República y la Corte Suprema podrían estar a punto de presentar sus ternas para que el Senado pueda elegir de allí a los nuevos miembros del Palacio de Justicia.

La Casa de Nariño publicó el listado de los 87 juristas que se inscribieron para aspirar a los dos cupos que le corresponden al presidente. Como se sabe desde la elección del magistrado Alejandro Linares en el año 2015, el ejecutivo abrió la convocatoria para esas dos ternas.

Quienes lleguen a la Corte Constitucional tendrán en sus manos la implementación del proceso de paz. Por eso, se anticipa que ese será el criterio más importante para la selección de la terna.

Por otro lado, el presidente se enfrenta a una disyuntiva: mantener la composición ideológica actual de esos dos cupos o arriesgarse por apostarle a solo un sector. Es decir, podría ternar a un liberal y un conservador, a dos liberales o a dos conservadores. Lo más seguro que es que opte por la primera opción.

Por ahora, estar en alguna de las dos tendencias ideológicas se ha vuelto definitivo. Tanto que hay candidatos de origen liberal que ven tanta competencia en la lista conservadora que se dice que están aguardando la decisión del conservatismo de retirarse o no de la Unidad Nacional para obtener pista allá. Muchos recuerdan que hace unos años un candidato a consejero de estado se inscribió como liberal, pero rápidamente se carnetizó conservador para ser Fiscal General de la Nación.

En la lista de 87 inscritos hay algunas tendencias claras. Se podría decir que existen tres tipos de juristas que aspiran a ser magistrados: los académicos, los que vienen de la Rama Judicial, los litigantes y los funcionarios públicos. Semana.com presenta un breve recuento de los nombres que se barajan en la Casa de Nariño.

Los académicos

Lo primero que hay que decir es que entre los inscritos hay varias hojas de vida con gran trayectoria académica en el derecho. Rodrigo Uprimny, por ejemplo, uno de los fundadores de Dejusticia, conoce no solo muy bien el derecho constitucional sino la corte misma pues fue magistrado auxiliar por años de Alejandro Martínez Caballero. Algo similar pasa con Aquiles Arrieta, quien también ha sido magistrado auxiliar y trabaja en ese organismo desde 2001.

En este listado hay varias mujeres con mucha preparación. Por ejemplo, se inscribieron la directora del doctorado de la Universidad de Los Andes, Isabel Cristina Jaramillo y las profesoras Julieta Lemaitre y Natalia Ángel. Así como Magdalena Correa, profesora de la Universidad Externado, quien ya fue ternada por el presidente y compitió en la terna en la que finalmente ganó Alejandro Linares.

De la Universidad del Rosario está Juan Ramón Martínez, experto en derecho del mar. Cristina Pardo, la secretaria jurídica de la Presidencia, a quien muchos señalan de ser la favorita también viene de esa universidad y de la misma corte. Fue magistrada auxiliar y era la directora del departamento de constitucional de ese claustro. Del Externado, suena el penalista Carlos Bernal Pulido.

Los que vienen de la Rama Judicial

En el listado hay inscritos varios antiguos integrantes de Altas Cortes. Por ejemplo, Angelino Lizcano, Ciro Muñoz Oñate, Antonio del Cristo Yañez, Jaime Ardila (ex auditor), Javier Tobo, Jose Joaquín Vives (ex consejero Nacional Electoral), Julio Cesar Rodas, Luis Fernando Alvarez, Luis Fernando Macías, Luz Esperanza Forero de Silva (Procuraduría), Marino Tadeo Henao, Pablo Elías Mongui, Pablo Gil de la Hoz, Wiliam Zambrano (ex consejero de Estado) entre otros.

En este grupo existe una mayor representación regional. Por ejemplo, Ciro Muñoz Oñate es de Valledupar; Jaime Ardila es de Santander; José Joaquin Vives, de Magadalena; Luis Fernando Álvarez Jaramillo, de Antioquia; Luz Esperanza Forero de Silva y William Zambrano de Boyacá.

Los abogados litigantes.

Luis Fernando López Roca, experto en derecho financiero y hoy presidente del Club el Nogal también se inscribió en las listas. Fue Superintendente de Valores. Otro aspirante, quien también tuvo este último cargo es Luis Fernando Uribe Restrepo. Antioqueño y antiguo secretario jurídico de la presidencia de Cesar Gaviria. Entre los litigantes se encuentra Germán Calderon España, quien ha sido el demandante de muchas leyes y actos legislativos ante la Corte.

Los funcionarios

Hay al menos tres funcionarios públicos que también aspiran a ser magistrados. Uno de ellos es Luis Manuel Neira, secretario general del ministerio de defensa. También María Margarita Zuleta, la actual directora de "Colombia compra eficiente". Y Cristina Pardo, quien hasta hace muy poco se desempeñó para ser secretaría jurídica de la Presidencia.