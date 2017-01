Pastrana reaparece y pide un nuevo plebiscito

Cuando parecía que todo estaba consumado en relación al nuevo acuerdo de paz con las FARC, y a pocas horas de que el Congreso reinicie la implementación del mismo, Andrés Pastrana reapareció para decirle al país que todo lo hecho hasta el momento, ley de amnistía incluida, es inconstitucional y no tiene validez. El expresidente, que volvió a vestir el traje de vocero del No, dice que los acuerdos de paz solo pueden implementarse si el pueblo colombiano lo refrenda en las urnas. Pastrana reapareció para exigir un nuevo plebiscito.

No solo es una declaración de cara a la opinión pública, a muy pocas horas de que la Cámara de Representantes apruebe en primer debate a la reforma sobre la jurisdicción especial de paz. Nunca antes, desde la Constitución del 91, un expresidente de la República le había pedido a la Corte Constitucional reconsiderar una sentencia. Pastrana presentó una nulidad al fallo que habilitó el procedimiento fast track luego de que el Congreso refrendara el nuevo acuerdo de paz. “Ojalá que la Corte Constitucional, en su sabiduría, pueda recapacitar”, dijo Pastrana a Semana.com.

La nulidad que presentó Pastrana, en calidad de ciudadano, se argumenta en que dicha sentencia correspondía a una demanda a los artículos 1 y 2 del acto legislativo para la paz, los que corresponden al mecanismo legislativo especial (fast track) y a la ley de facultades extraordinarias al presidente de la República. Pero que la Corte se pronunció sobre el artículo 5, el de la refrendación popular del acuerdo de paz. En criterio de Pastrana, la Corte solo podría hacerlo en la demanda que el Centro Democrático presentó, precisamente, contra el artículo 5, y que aún está en jurisdicción del alto tribunal.

Y al pronunciarse sobre la refrendación popular, dice Pastrana, la Corte dio una interpretación sobre un asunto que no admite interpretación: “fue la misma Corte la que aprobó el plebiscito para que la gente votara el acuerdo de paz. De haber ganado el Sí, hay acuerdo de paz y hay implementación fast track. De ganar el No, como pasó, no hay acuerdo de paz”.

Según Pastrana, si se sometió a un plebiscito un acuerdo entre el gobierno y las FARC, el mismo mecanismo tiene que aplicarse para un nuevo acuerdo. De lo contrario, todo lo que se haga estos días en el Congreso podría caerse en el futuro, con un nuevo gobierno, con un nuevo Congreso, o con otra Corte Constitucional.

Por eso, aunque pareciera que este recurso pudiera tratarse de un nuevo palo en la rueda al proceso de paz, Pastrana asegura que busca todo lo contrario. “Esto es una garantía para las FARC, porque si hoy se aprueban estas amnistías no es garantía de que se puedan aplicar, porque son inconstitucionales. Los primeros preocupados de que este proceso tenga base constitucional tienen que ser las FARC, porque el día de mañana llega otro gobierno y dice que eso que se aprobó es inconstitucional, y lo que queda en juego es la paz de Colombia. Lo que hay que darles es un sustento jurídico a las FARC. Hoy no lo tienen”, explica.

Pastrana considera que el gobierno no puede llevar un acuerdo "por la puerta de atrás", como en su criterio cree que lo está haciendo el actual con las fórmulas que surgieron tras la derrota del Sí en el plebiscito. Por eso le envió un mensaje al presidente Santos: "Si el nuevo acuerdo es tan bueno, por qué el Presidente le tiene miedo otra vez al plebiscito. Si es un gran acuerdo, pues vamos a someterlo".

Este martes se vencían los términos para interponer recursos frente a la sentencia de la Corte Constitucional sobre una de las demandas al acto legislativo para la paz. Por eso, Pastrana madrugó a interponer el recurso. El documento fue redactado, entre otros, por el exmagistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla, quien aseguró que es el único recurso para que la Corte recapacite frente a una de sus propias decisiones.

Para Arrubla, la Corte se equivocó al interpretar el concepto de refrendación popular, cuando la Constitución tiene tres mecanismos (referendo, plebiscito o consulta) de participación popular directa. “Lo que es claro no hay que interpretarlo. Uno interpreta lo que es oscuro. La Corte so pretexto de interpretación cambió lo claro por algo totalmente oscuro, y eso le quita seguridad jurídica al país”.

Pero la nueva causa del expresidente Pastrana parece perdida. Por lo menos resulta improbable que el alto tribunal cambie su decisión, aunque la última palabra la tendrá una corte practicamente renovada, ya que actualmente cinco de sus magistrados van de salida. Y dos de los que se quedan fueron opositores del fallo adoptado en diciembre, que son Luis Guillermo Guerrero y Gloria Ortiz.



Sin embargo, al expresidente Pastrana le aseguraron un fracaso absoluto cuando se subió al No en el plebiscito, y contra todo pronóstico terminó entre el vagón de la victoria. En todo caso, si esta vez suma un nuevo triunfo, el país y el proceso de paz volverían a entrar en un limbo del que sería difícil salir antes del 2018.