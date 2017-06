Sin dos delitos, comienza juicio por el complot a la Corte Suprema

Casi una década se cumple desde el mayor escándalo del gobierno Álvaro Uribe Vélez, el de las ‘chuzadas‘ y seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y líderes de oposición. Este jueves, después de muchas largas, la Fiscalía logró llevar a cabo la acusación contra los dos funcionarios alto nivel involucrados este complot.

Con la prescripción de dos de los tres delitos -violación ilícita de comunicaciones y peculado por apropiación- la Fiscalía finalmente llamó a juicio al exsecretario de comunicaciones de la presidencia César Mauricio Velászquez y a Edmundo del Castillo, exdirector jurídico, así como a los abogados Diego Álvarez Betancourt y Sergio Augusto González.

Todos son acusados de atacar frontalmente la institucionalidad del Estado y se defenderán en libertad de los señalamientos del ente acusador que indica que llegaron a un acuerdo ilícito que tuvo como propósito principal "neutralizar opositores políticos del gobierno de la época". Para ello -dice la Fiscalía- se valieron del organismo de seguridad del Estado" y transgredieron sus funciones a la ilegalidad.





La decisión se produce dos años después de que la Corte Suprema de Justicia condera la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y al exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno, también comprometidos con las irregularidades que se gestaron desde el extinto departamento de seguridad DAS.

"(Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez) conocieron y participaron en las actividades ilícitas ejecutadas por los organismos de inteligencia del Estado y contribuyeron de manera efectiva en la consecución de un propósito criminal”, señala el escrito de acusación.

Según la acusación, en diversas reuniones se ordenó la obtención de datos reservados con el fin de iniciar una campaña de desprestigio en contra de los magistrados. La información obtenida fue filtrada inescrupulosamente a los medios de comunicación: "la estrategia buscaba el desprestigio de la Corte Suprema de Justicia así como de la excongresista Yidis Medina".

Velásquez asistió a la audiencia por teleconferencia desde España. Los demás esperarán el juicio en libertad. "Este tema fue archivado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y por el despacho del procurador. Jamás hice actuación ilegal. Yo no daba órdenes ni era jefe de la directora del DAS, recopilaba información para formular la denuncia, pero no lo hicimos porque no fue suficiente y ni si quiera se le filtró a los medios de comunicación como erróneamente se menciona acá", dijo del Castillo.

Indicó que sin que medie un elemento probatorio nuevo se reabre una investigación que tiene un trasfondo político contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con este paso del ente investigador, los implicados se enfrentan a penas que podrían llegar a los 13 años de cárcel.