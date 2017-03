“En el Tolima las Mineras han financiado alcaldes y gobernadores”

Semana.com: ¿Qué significado tiene para el país el ‘No’ que el pueblo de Cajamarca le dio a la minería?

Guillermo Alfonso Jaramillo: Esto es muy importante para el proceso que se está adelantando en Ibagué y en otras partes del país. AngloGold Ashanti lleva 10 años en Cajamarca tratando de cooptar y ganarse el aprecio de la gente a través de una cantidad de inversiones, y hasta imponiendo alcaldes. Entonces que el pueblo haya reaccionado y haya decidido libremente no tener minería a cielo abierto contaminante en su territorio, es un ejemplo inmensamente grande.

Semana.com: ¿Hubo influencia de las mineras para la decisión de los campesinos de Cajamarca?

G.A.J.: La influencia de AngloGold Ashanti es que siempre financian candidatos y ellos públicamente lo han dicho. Gobernadores, alcaldes han sido financiados por ellos. Se ganaron unas elecciones aun cuando la gente de Cajamarca, hace 15 días, apareció con computadores, tablets y una cantidad de inversiones supuestamente sociales, direccionadas a inculcarle a la gente que lo mejor para ellos era la minería. La gente ha reaccionado y ha entendido que su vocación no es minera sino agrícola. Cajamarca es la despensa agrícola del departamento del Tolima y se ha caracterizado por tener una vida sin pobreza a través de la agricultura, en esas difíciles vertientes del río Coello y el río Anaime.

Semana.com: ¿Un día después de la consulta, qué opinión le merece la postura del gobierno?

G.A.J.: Hace un año, la Procuraduría y el Ministerio de Minas nos amenazaba de prevaricato y hasta destitución de nuestros cargos a los concejales de Ibagué y a mí. Todo esto ha ido cambiando, porque la lucha que hemos adelantado miles y millones de personas en Colombia comienza a ir dilucidando todos estos temas. La Corte Constitucional en tres sentencias fue clara: Primero, las consultas populares son de obligatorio cumplimiento. Ya no hay mínima duda respecto a esto. Segundo, que sobre el suelo decide el municipio, decide el territorio. Y tercero, que es el Estado Nacional, el departamental, o el municipal, es el que decide sobre el subsuelo. Entonces el gobierno podrá decir lo que quiera, pero acá va a haber una movilización ciudadana y popular muy grande para defender estos logros constitucionales y de ley, lo cual no puede de ninguna manera violarse.

Semana.com: ¿Qué viene tras la consulta?

G.A.J.: Ahora le corresponde a Cajamarca entrar a legislar porque no puede haber minería. Ya hubo una consulta popular que dio un mandato, este se plasma en un proyecto de acuerdo, lo tiene que aprobar el Concejo, y una vez aprobado, la minería no se puede dar en el municipio. Entonces el gobierno nacional tiene que entender que no puede de ninguna manera tratar de establecerse una explotación minera en Cajamarca.

Semana.com: ¿En qué va la consulta de Ibagué?

G.A.J.: El Consejo de Estado consideró que la pregunta no era constitucional e insinuó cuál debería ser la pregunta. Pero no tiene facultades para hacerlo. La pregunta la formula el alcalde y se la pasa al Concejo. Ese es el conducto regular. Por eso demandamos y le pedimos al Tribunal Administrativo de Ibagué que retiramos la pregunta. Pero no aceptamos que nos impongan una pregunta como sucedió en Cajamarca. Fue muy arriesgado lo que hicieron en Cajamarca, porque nunca fue propósito incluir toda la minería.

Semana.com: ¿No están en contra de toda la minería?

G.A.J.: Tenemos 250 paleros que sacan arena del río Combeima, y en el rio Coello centenares de personas que viven de sacar la arena y balastro al río. Eso es minería, pero no es minería contaminante. Por el otro lado tenemos a Cemex que utiliza material y produce el cemento, pero controlado para que no contaminen. No estamos en contra de toda la minería, estamos en desacuerdo con una megaminería a cielo abierto contaminante, como es la que utiliza cianuro y otros materiales, y que al abrir la cordillera contamina fundamentalmente las fuentes hídricas con ácido y cianuro, y desafortunadamente esas aguas quedan en situación deplorable, perjudican la salud de la gente y llevan hasta la muerte a los niños. No tenemos ninguna vocación minera, ni vamos a permitir que se repita lo que pasó en La Guajira, o en el Bajo Cauca.

Semana.com: ¿confía en que el resultado de la consulta en Cajamarca se replique en Ibagué?

G.A.J.: Ahí ya quedo claro que el municipio no lo quiere y pronto vamos a movilizar la gente en Ibagué y en muchas partes del país parta empezar a reforzar estas cosas como una gran movilización social a nivel de todo el país. En Ibagué adelantamos este proceso porque AngloGold Ashanti siempre los ha tratado de torpedear para tratar de evitarlo. Pero perdió la consulta de Piedras, la de Cajamarca y perderá la de Ibagué. Vamos a cerrar fronteras contra la minería a cielo abierto contaminante.