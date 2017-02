Las 'pornofiestas' infantiles, un problema mayor

Sábado de porno, trae tus mejores posiciones porque lo que habrá es sexo. Cover: hombres 1.500 lucas, mujeres, gratis. Los primeros 20 en entrar se les darán condones de colores”, decía la convocatoria para la Gran Party Stylo Casa Porno que un grupo promovía por las redes sociales, especialmente en Facebook. Fiestas a las que se sabe, pueden asistir entre 200 y 300 personas, en su mayoría menores de edad de Soledad y Barranquilla.

Tras seguirle la pista a esta convocatoria, el mayor Leonardo Patiño, comandante de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla decidió, en compañía de la comisaria de Familia de Soledad, María Teresa Bonilla y varios uniformados, realizar un operativo para aguar la tan esperada fiesta y saber realmente lo que pasa en estos encuentros.

En la página decía que estaban confirmadas 240 personas, pero la Policía cree que llegaron más, pues cuando decidieron tomarse la casa, a las nueve de la noche, decenas de niños y jóvenes empezaron a brincar tapias y tejados, a saltar por las ventanas o escapar por cualquier hueco. En medio del operativo, los vecinos del barrio Ferrocarril de Soledad aplaudían, pues no resistían una fiesta más de estas. Al final, los agentes detuvieron a 113 menores, de entre 9 y 18 años, y 38 jóvenes mayores de edad. Encontraron licor y cigarrillos de marihuana. “El sitio estaba en condiciones deplorables de higiene y en su interior había colchonetas en el piso”, dijo el mayor Patiño.

¿Cómo es posible que lleguen tantos niños y jóvenes a estas fiestas sin que sus padres sepan o se preocupen por lo que hacen sus hijos un sábado en la noche? Esa fue una de las muchas preguntas que se hicieron las autoridades, más cuando se enteraron de que los adultos que llegan a estas fiestas pagan entre 8.000 y 10.000 por bailar con los menores, y 20.000 por tener sexo oral. Por lo menos eso dijeron los detenidos, quienes fueron llevados a la Unidad de Prevención y Justicia de Barranquilla. Entre ellos se acusaron mutuamente, cuando empezaron a ser interrogados.

Tras la captura, la Policía llamó a cada uno de los padres de los menores, quienes entre sorprendidos y aburridos recibieron a sus hijos y firmaron un acta de compromiso en la que les impusieron un trabajo social a los muchachos como medida sancionatoria. La mayoría de los padres eran conscientes de los pasos en los que andaban sus hijos y se reprochaban entre sí. La diligencia de entrega duró hasta el domingo.

Aunque no se sabe desde hace cuánto tiempo se realizan estas ‘nochadas’, es claro que tienen gran éxito. Eso evidencian las numerosas páginas en Facebook que organizan e invitan a este tipo de fiestas. The Bathman Boys, The Pokemon Boys, The Baila Rikos, The Irreverentes, The Sexy Boys, The Putos Boys, La Parte Picha, Los Antipáticos, Los Perrologías y Los Tremendos son algunas de las más seguidas.

A pesar del golpe que recibieron el sábado pasado, desde la página de Gram Casa Porno convocaron para el sábado 18, a las 4:30 de la tarde en Soledad, la Gram reunión Starting Hall Clubs. Invitaron a 2.239 jóvenes, confirmaron asistencia 33 y hay 19 más interesados. “Lo único malo, concluye uno de los mensajes, son los tombos hp esos”.

El trabajo de reprimir este tipo de cosas no es fácil, pues las autoridades no tienen una política clara para enfrentar este fenómeno y la Policía está trabajando con las uñas. Incluso, algunos uniformados estuvieron a punto de armar un amotinamiento contra el oficial a cargo el sábado pasado, pero cuando se dieron cuenta de que realmente había niños involucrados en prostitución, pensaron que alguno de sus hijos podía estar ahí. Se fueron con la tarea de revisar las páginas de Facebook de ellos, después de preguntarle al mayor cuándo sería el próximo operativo.