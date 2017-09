Con portazo, Gómez Méndez se retira del liberalismo

Alfonso Gómez Méndez construyó toda su carrera, en la que ha sido procurador, fiscal general y ministro de Justicia, como militante del Partido Liberal. Por eso resultó sorpresiva su renuncia a las filas rojas, la cual anunció este lunes en una entrevista publicada a María Isabel Rueda en El Tiempo. Sin embargo, lo más inesperado fue el portazo que dio al salir de la colectividad, pues se despachó contra varias de sus figuras más representativas.

Gómez Méndez señaló a César Gavíria como uno de los responsables de la crisis del partido, del que dice que ya no es la fuerza electoral que fue en los años 90. El exfiscal se refiere específicamente a la candidatura presidencial de Rafael Pardo en 2010, y dice que el actual ministro del Posconflicto fue promovido como candidato por ser un pupilo de Gaviria. Esa candidatura, asegura, terminó en fracaso en las elecciones, en las que obtuvo 600.000 votos.

"Y ahí pasa una cosa que es parte de esta crisis: en cualquier país del mundo, alguien que lleva a su partido a una derrota tan estruendosa se va no del partido, sino de la dirección. Se abre, como dicen los muchachos. Es el único caso en que un derrotado se quedó como jefe del partido", dijo Gómez Méndez.

Al ministro Pardo también le revivió episodios del pasado. Recordó por ejemplo que fue uno de los mayores impulsores de la reelección de Álvaro Uribe y que luego de cuestionar a Santos, a quien le exigió que respondiera por los falsos positivos que ocurrieron mientras era ministro de Defensa, terminó recibiendo su impulso para ser alcalde de Bogotá en las pasadas elecciones (en las que fue derrotado por Enrique Peñalosa). Al final asumió como su ministro del Posconflicto.

"Pardo ya derrotó al liberalismo como candidato presidencial, como candidato a la alcaldía de Bogotá, y seguramente lo van a poner otra vez de candidato a alcalde", sostuvo Gómez Méndez.

El exprocurador también se despachó contra el exministro del Interior -y precandidato presidencial- Juan Fernando Cristo, sobre quien aseguró, fue un enemigo declarado de Santos e intentó promover una moción de censura cuando el presidente era ministro de Defensa. "Yo le reconozco la habilidad de servir a varios señores distintos, y, quién lo creyera, terminó de dueño de buena parte de la burocracia del Gobierno".

Frente a la precandidatura de Humberto de la Calle, que irá por firmas a las elecciones, aseguró que "no estuvo bien" su tránsito de negociador de los acuerdos con las Farc a candidato. "No me parece, ni en el caso de él ni en el de ningún otro, que uno participe en un proceso de paz para sacarle provecho electoral".

Ante los resultados de las últimas elecciones, el exfiscal asegura que el Partido Liberal "prácticamente no representa nada" y que "se desconectó de sus bases sociales y se parlamentarizó".

El exministro termina diciendo que aunque se retira de la colectividad roja, seguirá siendo un liberal independiente "que no se desentenderá de los asuntos públicos ni de la próxima campaña electoral".