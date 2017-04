Alirio Sepúlveda: el hombre del Frente Domingo Laín en Quito

Alirio Sepúlveda llegó a Quito hace casi un mes para sumarse a las conversaciones de paz entre el gobierno nacional y el ELN. Este ingeniero civil de Saravena, conocido en su región por su nombre de pila, Juan De Dios Lisarazo, representa al Frente de Guerra Oriental, y más específicamente al Frente Domingo Laín, cuyo jefe natural es el controvertido comandante “Pablito”. Mucho se ha especulado sobre las verdaderas intenciones de paz de este frente que opera en Arauca donde en las últimas semanas los hostigamientos de ese grupo no han dado tregua. Semana.com le preguntó sobre su participación en los diálogos a través de un cuestionario. Estas son sus respuestas.

Semana.com: ¿Cuánto hace que está en la guerrilla y cuál es su papel en ella?

Alirio Sepúlveda: Llevo más de veinte años en la organización. Hago parte de la dirección del Frente Domingo Laín Sáenz y en este tiempo he estado cumpliendo múltiples actividades del trabajo revolucionario en varias zonas del Frente de Guerra Oriental.

Semana.com: ¿Cuál es su papel en la mesa de Quito? ¿En qué comisión participa?



A. S. : Desde que llegué a Quito me puse a disposición de los mandos para ayudar o aportar en lo que ellos consideren, y dentro de mis capacidades. Hago parte de la mesa y estoy en la sub-mesa de participación de la sociedad en la construcción de la paz.

Puede leer: La paz, lejana de Arauca

Semana.com: ¿Cuál es su impresión hasta ahora sobre las conversaciones?

A. S. : Las conversaciones de paz con el gobierno nacional son complejas. El Estado y la guerrilla colombiana estamos en orillas opuestas. Hace 52 años, estamos enfrentados. Representamos intereses distintos. Ellos representan a las élites que tradicionalmente han tenido el poder en Colombia y nosotros a quienes no les hemos opuesto y nos hemos enfrentado a ellos. Pero también en la mesa hay un ambiente de respeto y de diálogo en el debate de los diferentes temas.

Semana.com: ¿Debe reportarle usted a “Pablito” directamente sobre lo que ocurre en la mesa?

A. S. : La delegacion del ELN en Quito está bajo el mando, y la orientación directa de la dirección nacional, y de su Comando Central en cabeza del comandante Pablo. Son ellos los que conducen las diferentes actividades de la mesa y quienes a la vez le informan al conjunto de la organización acerca del transcurrir de la misma.

Consulte: FLIP rechaza intimidaciones a periodistas por parte del ELN

Semana.com: ¿Qué dudas tiene el Frente Domingo Laín sobre los diálogos de Quito? ¿Llegarán hasta el final de las conversaciones o condicionan su permanencia en ella a los contenidos que se vayan pactado?

A. S. : En el Frente de Guerra Oriental estamos claros de la agenda y objetivos de los diálogos que se están llevando a cabo en Quito. Hemos participado en el último Congreso, y en todos los eventos democráticos; por tanto actuamos en correspondencia las decisiones unánimes o mayoritarias de los mismos.

Semana.com: Del Domingo Laín se ha sabido que siempre ha participado de una u otra manera en la política de Arauca. ¿Concibe al Domingo Laín en un juego político sin armas en el futuro?

A. S. : Como organización político-militar que somos, de una u otra medida tenemos injerencia en la forma de pensar de las personas. Sin embargo, nosotros no participamos en el tema electoral, ni tenemos partido político. Ahora, el conflicto que vive el país no solo es armado, sino también político y social, por tanto no podemos buscar la solución al mismo, solamente mirando el tema de las armas. Toca revisar, debatir y buscar soluciones a las causas que lo originaron, para de acuerdo a con eso se puedan plantear las soluciones o transformaciones estructurales. Estas deben ser consensuadas con el pueblo, mediante mecanismos de participación del mismo. Después de esto se podrán mirar otras alternativas.

Semana.com: ¿Se imagina a Pablito dejando las armas a un lado y en la política legal?

A. S. : Uno de los aspectos esenciales que estamos buscando en esta mesa es sacar la violencia de la política. La violencia de los de arriba para conservar el poder y mantener sus privilegios y la de los de abajo para responder a esa violencia y acceder al mismo por los medios no armados. Primero tenemos que sacar adelante esta agenda y luego la organización mirara el camino a seguir.

Le puede interesar: Fiscal pide evaluar la sinceridad del ELN con la paz

Semana.com: Si bien con el ELN no hay pactado un cese del fuego, ¿Cómo piensa usted que se puede aclimatar el proceso de paz en una región como Arauca? En otras palabras ¿Qué piensa usted que puede hacer su organización para desescalar el conflicto?

A. S. : El 30 de marzo del 2016, se firmó un acuerdo en Quito, Ecuador, entre el gobierno y el ELN, donde se oficializa una agenda. Luego en octubre del mismo año en Caracas Venezuela, se acordó que a la par con el primer punto de la agenda, que es el de la participación de la sociedad en la construcción de la paz, se desarrollaría el punto 5f sobre dinámicas y acciones humanitarias, que busca por medio de acuerdos bilaterales, desescalar o bajar la intensidad del conflicto, sacando a la población no combatiente del mismo. Aspiramos que al avanzar en los acuerdos, se configuren condiciones favorables, para un cese bilateral que acompañe el proceso de conversaciones y se pueda así configurar una situación que ambiente un clima más cierto de paz.

Semana.com: Al Frente Domingo Laín se le acusa del asesinato de varias personas en Arauca en estos meses recientes. ¿Reivindican ustedes estas muertes?

A. S. : En el departamento de Arauca en los últimos tiempos se ha incrementado de una manera desproporcionada el pie de fuerza de las fuerzas militares, policiales y de servicios de inteligencia, pero sospechosamente a la par se vienen organizando bandas de delincuentes, que están extorsionando, atracando, robando e incrementando el microtráfico. Es decir no solo el ELN posee armas en la región. Muchas de las acciones que se nos achacan no son de nuestra responsabilidad. Cuando hemos actuado lo hemos revindicado en comunicados públicos, dando las explicaciones pertinentes.

Semana.com: En Arauca la Farc y las Fuerzas Armadas están en un cese del fuego definitivo. Las Farc están concentradas. ¿Respetarán ustedes a los miembros de las Farc que dejen las armas? ¿Cómo es la relación actualmente con ellos?

A. S. : En el ELN somos respetuosos y solidarios con las demás organizaciones revolucionarias del país y del mundo, sean armadas o no. La relación con la FARC, en los escenarios que nos hemos podido encontrar es de camaradería y respeto.

Semana.com: ¿Está dispuesto el Frente Domingo Laín o en todo caso el Frente de Guerra que usted representa a someterse a un sistema de justicia transicional como el pactado en La Habana?

A. S. : Nosotros aunque respetamos, no nos sentimos identificados con los acuerdos de La Habana. Por eso estamos adelantando nuestros propios diálogos. Como Frente de Guerra Oriental acogeremos y cumpliremos los acuerdos que se hagan en el proceso que actualmente desarrollamos con base a las definiciones democráticas internas de la organización.

Semana.com: ¿Reconoce que han cometido graves crímenes de guerra?

A. S. : Nosotros lo que hemos hecho en estos casi 53 años de historia, lucha y combate por el socialismo, es desarrollar una guerra popular y revolucionaria. Nunca ha estado en nuestros propósitos, en nuestros ideales ni en nuestros códigos, realizar acciones que estén tipificadas como crímenes de guerra. No obstante, hay unidades nuestras que en el curso de la historia han cometido errores, contrariando los preceptos y los códigos de la organización. En muchos casos, hemos salido públicamente a reconocer esos errores, y estamos dispuestos a corregirlos y enmendarlos

Semana.com: ¿Está dispuesto el Laín a dejar el secuestro? ¿La voladura de oleoductos? ¿Las acciones contra civiles?

A. S. : Como lo exprese antes, estamos desarrollando el punto de la agenda que trata sobre dinámicas y acciones humanitarias, donde se analizaran todos estos temas y otros como el genocidio que se está presentando en el país en contra de lo dirigentes sociales que están trabajando en torno a la paz. También la persecución y judicialización de la protesta social y en contra de los dirigentes de la misma, la situación de los presos políticos en las cárceles del país, y los daños ocasionados a la población por la aplicación de la política minero energética, entre otros. A la vez aclaramos que nuestra política es la de no afectar la población civil con nuestro accionar.