Sin la firma de Uribe, Centro Democrático pide renuncia al presidente Santos

En una carta en la que le piden la renuncia, los congresistas del Centro Democrático le recuerdan al presidente Juan Manuel Santos aquellos días en los que sugería la renuncia del presidente Ernesto Samper, quien también tuvo el agua hasta el cuello por la entrada de dineros del narcotráfico a su campaña política.

“Cuando no se puede gobernar”, fue el título de una columna que Santos firmó en El Tiempo, el 1 de marzo de 1996 y en la que planteó al presidente la posibilidad de hacerse a un lado para no hacerle un mayor daño al país. “La crisis de gobernabilidad ya es evidente, así el gobierno no lo reconozca. Y el precio que pagaremos todos los colombianos será cada día más elevado”, escribió Santos en aquel entonces.

El uribismo utiliza aquellas palabras para describir lo que consideran la actual crisis de gobernabilidad, y cómo no, para hacer la misma petición: dar un paso al costado. Apenmas fue el preludio de un documento que fue radicado en Casa de Nariño, y en el que exponen los argumentos por los que el jefe de Estado debería renunciar-.

Le sacan en cara que llegó a la Casa de Nariño con la promesa de mantener la política de la Seguridad Democrática, pero que ha gobernado con otra, lo que -según ellos- ha generado un “descuadernamiento” del Estado. Y descalificaron las palabras que le han escuchado al presidente Santos para referirse a su antecesor. “Lo ha llamado rufián de esquina, que andaba con un puñal debajo de un poncho”, recuerdan, términos que califican de “injuriosos y calumniosos contra quien lo llevó a la Presidencia de Colombia y contra quienes ejercemos la oposición desde la democracia”.

“El crecimiento del país está por debajo del 2%, lo que muestra una crisis nunca vivida en la historia de Colombia (...) un déficit fiscal de $40 billones; la deuda pública pasó del 44% del ÍB al 54% (más de $472 billones)...”, dice un párrafo de la carta.

Cuestionan que el gobierno haya modificado el régimen de regalías para convertirlos en mermelada y así “comparar” al Congreso, a algunos medios de comunicación y hasta la justicia. “Pervirtió a la Fiscalía, convirtiéndola en instrumento nefasto de corrupción, persecución y politiquería”.

Según el Centro Democrático, durante los dos periodos de Santos han coincidido los mayores escándalos de corrupción: Saludcoop, Caprecom, Reficar, Fondopaz, Bioénergy, la venta de Isagén, Navelena, los sobornos de Odebrecht, entre muchos otros. En la carta mencionaron los nombres de exfuncionarios del actual gobierno, como “los exministros González, Álvarez, Parody y al ministro Cárdenas, al director de la ANI”.

Esta carta se conoce dos días después de que el presidente Santos mencionara otra misiva, que según reveló, la enviaría la oposición al Congreso de Estados Unidos para condicionar la ayuda económica a Colombia. El Centro Democrático aclaró el contenido de aquel documento.

Esta vez la carta es verídica, y la firman 36 congresistas del Centro Democrático que la hicieron llegar a la Casa de Nariño. Aunque Uribe no firmó el documento, la mayoría de sus argumentos contra el actual gobierno están allí reflejados. Este sábado el uribismo es el principal movimiento político que lidera la convocatoria para marchar contra el gobierno. Allí, la renuncia del presidente Juan Manuel Santos será una de las peticiones más reiteradas.

"Cualquier cosa que proponga el Gobierno, será interpretada como una nueva cortina de humo u otro burdo intento de comprar apoyo político”, fue uno de los consejos de Santos al presidente Ernesto Samper en la menicionada columna de 1996. Ahora el uribismo utiliza estas palabras para sugerirle que dé un paso al costado del gobierno.