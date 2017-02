"Si Óscar Iván fue informado... sería muy grave": Álvaro Uribe

El escándalo de Odebrecht ha desatado una tormenta política en el uribismo y parece alterar definitivamente su partidor presidencial. En medio de la controversia por la supuesta financiación de esa compañía a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, Álvaro Uribe se apartó de su antiguo compañero de lucha y pidió que al Comité de Ética de su partido que lo investigue.

El ex presidente hasta el momento había hecho escuetas declaraciones a través de sus redes sociales, por eso la entrevista que concedió esta mañana a la emisora Blu Radio, en la que reafirmó esa distancia y dejó abierto cierto esceptisismo sobre el tema, ha dado tanto de que hablar.

Uribe aseguró que aprecia mucho a Zuluaga y que confía en él y su familia. pero aseguró que el tema en el que está involucrado es delicado y él también tiene una responsabilidad con el país.

"Si se confirma en todo esto que lo que ha dicho el doctor Óscar Iván es verdad, como yo lo creo, aquí lo que hubo es otro intento de asalto a él. Si por esa desafortuna llegare a ser cierto que esa plata le dio Odebrecht a la campaña y él fue informado, sería muy grave y estoy seguro que él, que es una persona responsable, tomaría las decisiones políticas pertinentes", aseguró.

Sobre el futuro de la campaña presidencial, dijo que Zuluaga ha hablado de frente al país sobre su reunión con Duda Mendoça. Pero que le parece muy raro que aparece una versión de Odebrecht y otra de su campaña. Aseguró que por esa razón pidió la investigación al Comité de Ética.

A diferencia de su posición frente a Zuluaga, en la entrevista Uribe aprovechó para defender a dos de sus más cercanos alfiles: Andrés Felipe Arias e Iván Duque.

Sobre el primero aseguró que cuando él era presidente solía recibir en su oficina a muchos empresarios y que, por ejemplo, incluso algunos fueron a hablarle bien de los Nule cuando ellos aún no eran empresarios controvertidos. Aseguró que las fotos que se han publicado en medios corresponden a la página de la presidencia porque precisamente él no tenía nada que esconder.

"Yo no llevé a Andrés Felipe. No le pongan malicia a eso", dijo al aire. Agregó que Arias como candiato lo visitaba con frecuencia y que cuando eso sucedía él lo invitaba a algunas reuniones. "Si hay algo con Andrés Felipe Arias yo no lo conozco", aseguró.

Sobre Iván Duque habló de manera más euforica. Explicó que le parece "de la mayor gravedad que lo maltraten. Con eso le hacen un daño al partido y a las nuevas generaciones de colombianos". Relató que el hoy senador había llegado al país a petición de él para participar en la lista al Senado en 2014. Agregó que había llegado con la tarea de ser como una especie de director programático, responsable del programa presidencial de Zuluaga.

En ese contexto, según Uribe, Duque fue invitado a viajar con Zuluaga y su hijo David a Brasil. Se fueron en un avión en la noche y llegaron a las 5 de la mañana. Durmieron un rato, se reunieron con el publicista, comieron con unos familiares dle candidato y se devolvieron al otro día. "Iván Duque nada malo hizo, es una persona de todos los valores éticos, morales, un joven incontaminado y de alta preparación", aseguró.

Uribe rechazó la participación de Gabriel García en el escándalo. Del viceministro se ha dicho que recibió cerca de 6,5 billones de pesos en sobornos. Pero agregó que lo contrató en su gobierno porque pidió hojas de vida a la Cámara de Comercio de Cartagena y le impresionó el curriculum del ingeniero civil de los Andes con maestría en la Universidad de George Mason en Estados Unidos. "Me duele, lo deploro. No es el ejemplo que he dado", dijo.

Aseguró que le parece muy extraño que toda la investigación sobre los sobornos de la compañía brasilera se centre en su gobierno y no mencione de frente al de Santos.

“Así como nosotros enfrentamos todo a mí me parece muy importante que Juan Manuel Santos en su campaña conteste por los recursos de 2010 y 2014”, dijo. De inmediato, el ex presidente explicó sus denuncias contra las ex ministras Cecilia Álvarez y Gina Parody.

“Me parece importante que no se le van a poner cortinas de humo a una adición de un contrato de este gobierno: 900.000 millones. Le adicionaron una vía que nada tenía que ver con la vía al contrato principal a un contrato de 2 billones y llegaron hasta un puerto donde había un conflicto de interés con un funcionario del gobierno. Eso es de la mayor gravedad, como es de la mayor gravedad que Gabriel García cuando era funcionario de nuestro gobierno hubiera sido sobornado por Odebrecht y sigue ahora con los de Navelena y el Banco Agrario”, dijo.

El ex presidente comparó a la ex ministra de Transporte de Santos con quien dirigía esa cartera en su gobierno: Andrés Uriel Gallego. Aseguró que el ex funcionario era un hombre “impoluto. No era un hombre de sobornos ni de favorecer contratistas, no era un hombre de conflictos de interés a diferencia de lo que sucedió con la vía Ocaña- Gamarra”.

Las ex ministras han calificado las denuncias de Uribe como una persecución política de él por cuenta de sus denuncias por la parapolítica. "El país nunca ha visto al Senador Uribe mover un dedo para que sus hijos aclaren líos con la justicia ni para responder por los hechos de corrupción que ocurrieron durante su administración. Todo lo contrario. Su estilo es dilatar, esquivar y distraer a la opinión pública. No será su primera mentira ni la última. Las dos personas que según la justicia colombiana pudieron haber recibido plata por corrupción en el caso Odebrecht trabajaron en su Gobierno o tienen vínculos con su familia. Eso está claro. ¿Por qué no responde a lo que debe responder, senador Uribe?", escribieron hace poco en un comunicado de prensa.