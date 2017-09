Visita de Andrés París al Externado divide a la comunidad universitaria

Los ánimos están caldeados. Ese es el sabor que deja la política nacional tras conocerse dos episodios que dejan otras vez marcadas las críticas del Centro Democrático a la reincorporación de las Farc.

El primero corrió por cuenta del Tweet de Juliana Hernández, esposa del senador Alfredo Ramos Maya, en el que señala equivocadamente a un hombre por pertenecer a las Farc. Ante la ventilación que hacía carrera en las redes sociales, su hijo tuvo que salir a desmentirlo y la mujer a rectificar. El otro, tiene que ver con la visita del exjefe guerrillero Andrés París a la Universidad Externado de Colombia.

Este jueves, a través de una carta al rector Juan Carlos Henao, miembros de las juventudes externaditas del Centro Democrático critican duramente la visita del excombatiente. Para los firmantes, es "preocupante" e "inadmisible" su intervención en el alma máter sin que haya rendido cuentas ante la justicia.

"Si bien la disertación se hace entre el pensamiento distinto, no es menos cierto que debe tenerse comportamiento propio y ejemplar para tener la capacidad de dirigirse a los estudiantes y ser un interlocutor válido de la democracia", se lee en el documento.

Paradójicamente, la manzana de la discordia es un ‘Diálogo Estudiantil por la Reconciliación‘. En el encuentro moderado por la docente Magdalena Correa, también participó Lucia Osorno del Movice, Héctor Wiesner especialista en Justicia Transicional y el Colectivo Emputese con Argumentos, el movimiento estudiantil ACEU y la Comunidad estudiantil en general.

Sin embargo, la propuesta no cayó nada bien y horas antes de que se oficiara la visita se divulgó el documento en el que se critica que no se haya tenido en cuenta que no se trata de "una figura académica" y que a la hora de organizar el foro no se pensara en "contraparte" sino que se "censurara las ideas contrarias y por ende, se coarte el debate".

Aunque no se ha dado un pronunciamiento oficial de la universidad, varios voceros del Centro Democrático, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, han compartido y divulgado los reparos que despertó la visita del exjefe guerrillero.